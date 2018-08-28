Смотри, как веселились на открытии нового здания Эстонской художественной академии Смотрите галерею!
28 августа 2018, 10:45
Вчера, 27 августа, на углу бульвара Пыхья и улицы Коцебу в Таллинне прошло новоселье Эстонской художественной академии (EKA).
Торжественное открытие учебного корпуса продолжилось большим новосельем, на котором выступили ансамбли выпускников, студентов и друзей академии.
Новое здание Эстонской художественной академии — символический подарок к столетию Эстонской Республики.
Смотри галерею!