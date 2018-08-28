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  • Смотри, как веселились на открытии нового здания Эстонской художественной академии

Смотри, как веселились на открытии нового здания Эстонской художественной академии Смотрите галерею!

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Вчера, 27 августа, на углу бульвара Пыхья и улицы Коцебу в Таллинне прошло новоселье Эстонской художественной академии (EKA).

Торжественное открытие учебного корпуса продолжилось большим новосельем, на котором выступили ансамбли выпускников, студентов и друзей академии.

Новое здание Эстонской художественной академии — символический подарок к столетию Эстонской Республики.

Смотри галерею!

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