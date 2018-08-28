Похорошевшая Кейт Миддлтон вышла в свет после внезапного исчезновения

Исчезнувшая из объективов камер на несколько месяцев супруга принца Уильяма показалась в свете. На сделанных репортерами снимках видно, что Кейт сидит на пассажирском сиденье автомобиля рядом с Елизаветой II.

A post shared by Catherine Duchess of Cambridge (@kate_duchessofcambridge_russia) on Aug 26, 2018 at 6:06am PDT

Они отправились на службу, которая проходила в церкви Крати Кирк. Вместе с ними на богослужение, но в других машинах приехали принц Чарльз, графиня Уэссекская Софи, Луиза Виндзор, принцесса Анна, Тимоти Лоренс, Отем и Питер Филлипс. Дети герцога и герцогини Кембриджских остались дома с няней, сообщает The Sun.