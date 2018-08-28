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  • Похорошевшая Кейт Миддлтон вышла в свет после внезапного исчезновения

Похорошевшая Кейт Миддлтон вышла в свет после внезапного исчезновения

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Кейт Миддлтон

ФОТО: MEGA/MEGA

Герцогиня Кембриджская впервые за долгое время показалась на публике. Кейт Миддлтон запечатлели в обществе королевы Великобритании, пишут Дни.ру.

Исчезнувшая из объективов камер на несколько месяцев супруга принца Уильяма показалась в свете. На сделанных репортерами снимках видно, что Кейт сидит на пассажирском сиденье автомобиля рядом с Елизаветой II.

Они отправились на службу, которая проходила в церкви Крати Кирк. Вместе с ними на богослужение, но в других машинах приехали принц Чарльз, графиня Уэссекская Софи, Луиза Виндзор, принцесса Анна, Тимоти Лоренс, Отем и Питер Филлипс. Дети герцога и герцогини Кембриджских остались дома с няней, сообщает The Sun.

Пользователи Сети отметили, что Миддлтон отлично выглядит – материнство ей к лицу. По словам поклонников королевской семьи, Кейт светится от счастья и по-королевски хороша.

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