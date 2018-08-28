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Как девочка: Пугачева привела в восторг молодежным нарядом

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Алла Пугачева

ФОТО: Ekaterina Chesnokova/Sputnik/Scanpix

Певица снялась с поклонницей, которая выложила фото в Instagram. На нем артистка выглядит очень молодо, пишут Дни.ру.

На фото моложавая Примадонна позирует в голубых джинсах, черной ветровке, модной кепке и белых кроссовках. Пользователи Сети восхитились тем, как хорошо для своего возраста выглядит Алла Пугачева.

 

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"Отличная, генетика-то какая, так выглядеть после 60 лет!", "Галкина в студию теперь", "В джинсах и кепке - как юная девушка!", "Какая же классная Алла Борисовна!", "Алла Борисовна хороша, и тут не поспоришь", "Рядом Галкиным расцвела", – написали поклонники. Действительно, в свои 69 лет певица выглядит значительно моложе своих ровесниц.

После феноменального похудения Примадонна такие наряды, какие осмеливалась надевать даже в молодости. Все чаще на певице можно увидеть короткие платья и мини-шортики, которые подчеркивают ее отличную фигуру.

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