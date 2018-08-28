Тельцов ждет спокойный и благоприятный день: гороскоп на 28 августа

День подходит для коммерческой деятельности, проведения переговоров, деловых поездок. Романтические свидания также сложатся хорошо, но для этого вам придется приложить некоторые усилия. Это подходящий день для того, чтобы отправиться в отпуск или просто настроиться на лениво-беззаботный лад.

Дева

Благоприятный день для проведения переговоров и встреч, общения с сильными мира сего, обсуждения с руководством вопросов, касающихся повышения вашей заработной платы и карьерного роста. Возможно получение многообещающих предложений, над которыми стоит серьезно задуматься. Этот день отлично подходит для наведения порядка в делах, разнообразных усовершенствований, устранения мелких недочетов.

В кругу близких вы будете безусловным лидером, и именно на ваши плечи ляжет ответственность за принятие наиболее важных решений. Впрочем, такая перспектива вас не испугает. Девы, которым предстоит романтическое свидание, проведут день в прекрасном настроении.

Весы

День в целом довольно удачный, но отмечается некоторое снижение жизненного тонуса, поэтому Весам следует позаботиться о себе, провести оздоровительные и профилактические процедуры. Оптимизм и жизнелюбие вам не изменят; вы будете заняты приятными делами, найдете достойное применение не только накопленному опыту, но и своей безграничной фантазии.

Улучшается финансовое положение, в высшей степени плодотворными буду встречи с иностранными партнерами. Отношения с любимым человеком неоднозначны, и вам стоит прислушаться к своей интуиции – она подскажет, как себя вести, чтобы избежать конфликта. Новые знакомства изменят вашу жизнь к лучшему, если вы не будете слишком легкомысленны.

Скорпион

День будет чрезвычайно удачным для тех, чьи основные интересы лежат в профессиональной сфере. Можно добиться значительных успехов, подняться по служебной лестнице, найти влиятельных покровителей. Главное – не сдаваться, если на пути возникнут преграды, и двигаться вперед с настойчивостью и упорством, которым не страшны любые трудности.

Отношения в семье становятся чуть более прохладными, чем обычно: вы заняты собственными проблемами и едва ли понимаете, что тревожит и беспокоит близких. С друзьями тоже порой будет непросто поладить, а вот любимый человек не только сможет «достучаться» до вас, но и сделает все возможное, чтобы поднять вам настроение.

Стрелец

Благоприятный день, из событий которого практичные Стрельцы смогут извлечь немало пользы. Единственное, для чего он не подходит категорически – это светские развлечения; вечеринки и увеселительные заведения сегодня, увы, не для вас. Зато можно преуспеть в работе, обзавестись полезными связями и научиться чему-то новому. У многих представителей знака будет возможность скорректировать свой профессиональный путь, выбрать более перспективное направление деятельности.

Хорошо подходит день для общения с близкими, отдыха в кругу членов семьи. Новые знакомства кажутся многообещающими, но вы более доверчивы, чем следовало бы.

Козерог

День подходит для работы и разнообразных полезных дел, а вот насладиться отдыхом сегодня Козерогам едва ли удастся: слишком много проблем придется решать представителям данного знака. Это день бескорыстной помощи, заботы об окружающих, поиска ответов на непростые вопросы, тревожащие близких людей. Постарайтесь все же правильно оценивать свои силы; в некоторые моменты эмоциональная нагрузка будет столь велика, что может ухудшиться самочувствие.

Не подходит день для поездок, посещения увеселительных заведений, романтических свиданий. Стабильные пары проживут его без серьезных потрясений, а вот влюбленным, чьи отношения только формируются, будет трудно избежать конфликтов.

Водолей

Обстоятельства складываются в пользу Водолеев: представители данного знака порой будут чувствовать себя настоящими баловнями судьбы. Увы, и разочарования не исключены; к счастью, серьезными они не будут. Возможно удачное решение профессиональных проблем, преодоление разногласий в трудовом коллективе, получение заданий, выполнение которых будет способствовать росту вашего авторитета.

В личной жизни происходят события, на первый взгляд, малозначительные, но постепенно создающие весьма привлекательную картину ближайшего будущего. Верьте в себя и не терзайтесь сомнениями: у вас нет ни малейших оснований для беспокойства.

Рыбы

Рыбам стоит поберечь себя – день подготовил им немало испытаний. Но основной проблемой является не влияние негативных тенденций, а ваше собственное стремление все усложнять, доставляя тем самым немало хлопот себе и окружающим. Сосредоточьтесь на вопросах практического характера, делах, не оставляющих простора для воображения и ложных надежд.