20 лет парень питался только курицей и картошкой

Молодой англичанин Райан Ховарт почти 20 лет питался одной только курицей и картофелем, и лишь недавно впервые попробовал фрукты и овощи. Райан страдает от редкого расстройства питания, из-за которого его рацион резко ограничился с 4-летнего возраста. Однако теперь он имеет возможность пробовать все разновидности питания после прохождения специфической психотерапии. Молодой человек стал жертвой выборочного расстройства питания, которое объясняется не какими-либо физиологическими нарушениями, а проблемами с психикой. Жертвы этого расстройства сталкиваются со своего рода пищевой фобией, из-за которой они боятся употреблять те или иные продукты питания. Расстройство начинается в раннем детстве, и любые попытки попробовать пищу, которая не воспринимается человеком в качестве безопасной, могут привести к серьезным психологическим срывам.

Лечение выборочного расстройства питания подразумевает использование разного рода фармацевтических препаратов, а также сеансы психотерапии. Наибольший эффект показывает применение когнитивной поведенческой терапии, через которую и прошёл Райан. После этих сеансов он потерял страх к употреблению другой пищи и начал активно ее пробовать. Сегодня он уверяет, что его любимым блюдом является ананас.