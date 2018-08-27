20 лет парень питался только курицей и картошкой

21-летний молодой человек почти не мог есть ничего, кроме картофеля и курицы с 4-летнего возраста. Однако ему всё-таки удалось полакомиться фруктами и овощами после прохождения специфической терапии, пишет Medikforum.ru.
Молодой англичанин Райан Ховарт почти 20 лет питался одной только курицей и картофелем, и лишь недавно впервые попробовал фрукты и овощи. Райан страдает от редкого расстройства питания, из-за которого его рацион резко ограничился с 4-летнего возраста. Однако теперь он имеет возможность пробовать все разновидности питания после прохождения специфической психотерапии. Молодой человек стал жертвой выборочного расстройства питания, которое объясняется не какими-либо физиологическими нарушениями, а проблемами с психикой. Жертвы этого расстройства сталкиваются со своего рода пищевой фобией, из-за которой они боятся употреблять те или иные продукты питания. Расстройство начинается в раннем детстве, и любые попытки попробовать пищу, которая не воспринимается человеком в качестве безопасной, могут привести к серьезным психологическим срывам.
Лечение выборочного расстройства питания подразумевает использование разного рода фармацевтических препаратов, а также сеансы психотерапии. Наибольший эффект показывает применение когнитивной поведенческой терапии, через которую и прошёл Райан. После этих сеансов он потерял страх к употреблению другой пищи и начал активно ее пробовать. Сегодня он уверяет, что его любимым блюдом является ананас.
Ранее родственники Райана очень боялись, что из-за столь скудного рациона молодой человек столкнется с какими-либо серьезными проблемами со здоровьем в будущем. Но опытные психотерапевты подобрали ключик к эмоциям и страхам этого парня. Он уверяет, что не только избавился от своей фобии, но и получил настоящий прилив энергии, поскольку теперь поглощает разнообразные продукты питания, а не одни и те же.