Ученые выяснили, что надо есть для поднятия настроения

Ученые в последнее время проводят все больше исследований, пытаясь выяснить, насколько различия между мужчинами и женщинами фундаментальны. Неужели мы отличаемся друг от друга абсолютно во всем?

Этот вопрос не давал покоя и группе нейрофизиологов из Университета Бингхэмтона в Нью-Йорке. Они решили сосредоточить свои изыскания на еде. А именно – узнать, какая система питания улучшает настроение прекрасной половине человечества, а какая– сильному полу. Может, всплеск радости у нас вызывают одни и те же продукты? Оказалось, что нет.