Ученые выяснили, что надо есть для поднятия настроения

Ученые в последнее время проводят все больше исследований, пытаясь выяснить, насколько различия между мужчинами и женщинами фундаментальны. Неужели мы отличаемся друг от друга абсолютно во всем?
Этот вопрос не давал покоя и группе нейрофизиологов из Университета Бингхэмтона в Нью-Йорке. Они решили сосредоточить свои изыскания на еде. А именно – узнать, какая система питания улучшает настроение прекрасной половине человечества, а какая– сильному полу. Может, всплеск радости у нас вызывают одни и те же продукты? Оказалось, что нет.
Женщинам для поднятия настроения нужен более разнообразный набор нутриентов. Под это требование подходит средиземноморская диета, в которой используется много оливкового масла, овощей, злаков и морепродуктов. Мужчинам широкий ассортимент нутриентов ни к чему. Поэтому им нравится так называемая «западная диета». Она включает в себя много мяса, яиц и жареной пищи. Правда, на такой еде, как сообщает издание Nutritional Neuroscience, представители сильного пола могут испытывать некоторое беспричинное беспокойство.