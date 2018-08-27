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Ученые выяснили, что надо есть для поднятия настроения

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Улыбка – залог успеха и обаяния.

ФОТО: Scanpix

Мужчин и женщин радует разный набор продуктов, пишет Eg.ru.

Ученые в последнее время проводят все больше исследований, пытаясь выяснить, насколько различия между мужчинами и женщинами фундаментальны. Неужели мы отличаемся друг от друга абсолютно во всем?

Этот вопрос не давал покоя и группе нейрофизиологов из Университета Бингхэмтона в Нью-Йорке. Они решили сосредоточить свои изыскания на еде. А именно – узнать, какая система питания улучшает настроение прекрасной половине человечества, а какая– сильному полу. Может, всплеск радости у нас вызывают одни и те же продукты? Оказалось, что нет.

Женщинам для поднятия настроения нужен более разнообразный набор нутриентов. Под это требование подходит средиземноморская диета, в которой используется много оливкового масла, овощей, злаков и морепродуктов. Мужчинам широкий ассортимент нутриентов ни к чему. Поэтому им нравится так называемая «западная диета». Она включает в себя много мяса, яиц и жареной пищи.  Правда, на такой еде, как сообщает издание Nutritional Neuroscience, представители сильного пола могут испытывать некоторое беспричинное беспокойство.

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