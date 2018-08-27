Любовь Успенская поставила дочери ужасное условие

Успенская так мечтает стать бабушкой, что готова на крайние меры – прямой шантаж. У 64-летней Любови Залмановны одна единственная дочь. Татьяне Плаксиной 29 лет, она художник и большую часть года проводит вдали от мамы, за океаном – то в Америке, где родилась, то на Коста-Рике. Певица сейчас находится рядом с дочкой в Испании, в известном курортном городке Марбелья. Мама с дочерью проводят много времени вместе, наслаждаются морем, занимаются йогой. Накануне каникул Успенская призналась в эфире программы канала НТВ «Ты не поверишь!», что поставила дочери ультиматум и готова лишить девушку наследства, если та не родит ей внука до 2020 года.

«Я ей поставила условие – если ты не родишь до 2020 года, я тебя лишаю наследства. И что вы думаете она мне ответила: «Лишай!» Она не готова еще быть матерью и вообще, она хочет заниматься собой, какими-то творческими делами, музыку сейчас пишет», – рассказала Любовь Успенская.

Королева шансона считает, что родила она довольно поздно – дочь появилась на свет, когда певице было 35 лет. Может от того, и любовь к Татьяне у знаменитой мамы совершенно безгранична, она не скрывает, что балует единственную наследницу, и вообще она подарила жизнь наследнице, чтобы та наслаждалась каждым мгновением.

Татьяна Плаксина занимается творчеством – она пишет картины, даже провела персональную выставку, играет на фортепиано, много времени уделяет духовными практиками, йоге. Но роскошную виллу Мэла Гибсона за десятки миллионов рублей в диких джунглях Коста-Рики для нее сняла мама. В этот особняк с семью спальнями, восемью ванными комнатами, огромным бассейном и другими удобствами, Татьяна отправилась за вдохновением.

Успенская не жалеет для дочери денег и готова сделать все, только бы та побыстрее сделала ее бабушкой. Любовь Залмановна призналась, что уже понизила планку запросов к будущему зятю, и ей неважно, чтоб был богатый, лишь любил ее дочь.

«Меня финансы его не волнуют. Я бы хотела, чтоб был порядочный человек, который любил бы ее. Я бы ему все дала», – рассказала Любовь Успенская.

Впрочем, предыдущие кавалеры дочери ее знаменитую мать не устраивали. «Не нашего круга», – говорила она про художника Шейна из Лондона, с которым встречалась Татьяна несколько лет назад. В прошлом году появились фото наследницы звезды с новым бойфрендом – им оказался модный эксперт Гоша Ростовщиков. Но судя по тому, что совместные снимки некоторое время назад исчезли из аккаунта Татьяны Плаксиной, и эти отношения не сложились.