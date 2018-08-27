Самый точный прогноз на сентябрь 2018 для всех знаков Зодиака

Дева

В сентябре 2018 года благодаря Венере в доме денег Дев, люди этого Знака Зодиака получат хорошую прибыль. Но будет много расходов, связанных с семьей или детьми. Благодаря деловым отношениям и контактам с нужными людьми Девы смогут добиться успеха в работе и делах. Представителям этого знака Зодиака наладить свои дела и улучшить как финансовое положение, так и личные отношения. В сфере любви появится больше возможностей, многие Девы встретят свою любовь или внесут больше романтики в существующие отношения.

Весы

Для Весов сентябрь 2018 года обещает быть месяцем творчества и любимого дела. Многие представители знака добьются успеха с помощью творческого подхода, другие же будут искать работу по душе, рискнут сменить сферу деятельности. Это время будет удачным для поиска новой работы или применения творческого подхода в старых делах. В финансовом плане месяц обещает быть удачным, Юпитер в доме денег Весов обещает прибыль выше обычного. Последняя неделя месяца будет наиболее активным и успешным периодом для Весов. В личных отношениях Весы будут проявлять практичность, так как их личная жизнь будет тесно связана с материальными интересами.

Скорпион

Гороскоп на сентябрь 2018 предвещает Скорпионам месяц обновлений. Планета-покровитель Скорпиона Марс переходит в прямое движение, Скорпионы будут полны сил и энергии для новых свершений. В сентябре 2018 года можно будет легко поменять что-то в своих целях и даже сменить место работы. В плане финансов месяц будет щедрым. Многие Скорпионы получат выплату за ранее проделанную работу. В личных отношениях Скорпионов будет царить хаос, если они будут отстаивать право лидера, и любовь, если они вспомнят о романтике и проявлении доброты.

Стрелец

Сентябрь 2018 года принесет Стрельцам перемены к лучшему, но они будут происходить постепенно. Многие Стрельцы увидят прогресс в плане работы и финансовых поступлений. Представители этого Знака Зодиака станут более уверенными в себе, смогут завести нужные знакомства и хорошо себя зарекомендовать. Для получения дополнительной прибыли многие Стрельцы поменяют свое мышление и выйдут за рамки привычного. Если Стрельцы не будут спорить по мелочам, то их отношения с людьми будут более хорошими в этом месяце. В личной жизни всё будет двигаться медленно, но зато можно будет проанализировать свои отношения. Одиноким Стрельцам стоит немного подождать.

Козерог

Для Козерогов сентябрь 2018 года будет очень продуктивным месяцем в плане работы, творчества и общения. Особенно благоприятным этот месяц будет для новых знакомств, сотрудничества, продумывания долгосрочных планов. Гороскоп на сентябрь 2018 сулит Козерогам очень хороший месяц для путешествий, обучения, сотрудничества и общения с людьми из-за границы. Марс в доме денег Козерога поможет этому знаку Зодиака решить старые проблемы, преуспеть в рискованных делах. В семейных отношениях Козерогам нужно проявить терпеливость и сдержанность.

Водолей

Карьера Водолея в сентябре 2018 года будет стремительно развиваться, а связи с нужными людьми помогут этому знаку Зодиака достичь желаемого. С 11 сентября 2018 Марс войдет в ваш знак Зодиака, что сделает вас более предприимчивыми, активными, напористыми. Водолеям нужно быть осторожными в финансовых делах и не ошибиться, делая выбор. Люди этого знака Зодиака будут склонны к вере в иллюзии, многие Водолеи вложат деньги в неприбыльные дела. Поэтому стоит быть осмотрительнее в этом плане. В личных отношениях могут быть проблемы, связанные с совместными ресурсами.

Рыбы

Рыбы будут полны вдохновения и энтузиазма что-то делать в сентябре 2018 года. Главное правило этого периода — не переусердствовать. Месяц обещает быть удачным для обучения, повышения квалификации, смены места работы. Но важно не спешить с решениями и не уходить с работы раньше, чем вы найдете новое место. Гороскоп на сентябрь 2018 сулит Рыбам очень благоприятный день для разного рода обновлений. В финансовых делах появится больше определенности, деньги могут прийти через друзей, социальные связи, работу в Интернете. Личная жизнь Рыб может быть полна как сюрпризов и событий, так и конфликтов и ссор.