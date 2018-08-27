Чего остерегаться в понедельник: гороскоп на 27 августа

События личной жизни требуют внимания, нельзя пускать на самотек развитие семейных, романтических и дружеских отношений. В этот день нежелательно покупать дорогие вещи и вообще иметь дело с крупными суммами – вы рискуете совершить ошибки при расчетах, ухудшить собственное финансовое положение, предупреждает Dvorec.
Овен
День окажется весьма непростым. В частности, вероятно получение информации, которая может вывести вас из равновесия или заставить пересмотреть свои отношения с некоторыми из близких людей. Не принимайте поспешных решений – прежде, чем действовать, нужно взвесить все возможности и подумать о последствиях своих поступков.
Не исключено, что вам придется скорректировать свои планы, связанные с отдыхом, отказаться от развлекательной поездки или взяться за работу раньше, чем вы рассчитывали. Отнеситесь к этому спокойно: к сожалению, изменить что-то не в ваших силах.
Телец
Очень хороши перспективы романтических отношений, день обещает быть удачным для влюбленных и тех, кто ищет свою «половинку». Прислушивайтесь к своей интуиции, сегодня ее подсказки будут верными и полезными. Можно заниматься по-настоящему сложными делами, требующими физического и интеллектуального напряжения. Те, кто собирается посетить многолюдные мероприятия или уделить время светской жизни, могут позволить себе смелые эксперименты с имиджем.
Семейные дела потребуют внимания, но с трудностями вы справитесь легко. Вероятно значительное улучшение финансового положения. Не упустите возможность отдохнуть и совершить путешествие в компании близких людей.
Близнецы
Сегодня вам предстоит справиться с решением нелегких задач, но и награда за труды будет весьма щедрой. Однако помните о том, что силы ваши небезграничны, и не отказывайтесь от помощи. Случайная встреча может положить начало отношениям, которые сыграют важную роль в вашей жизни. Не исключено также стечение обстоятельств, которое позволит вам восстановить старую связь, оставившую глубокий след в вашем сердце.
Растет и не остается безответным ваш интерес к представителям противоположного пола. Можно внести перемены в личную жизнь, сделать ее более насыщенной и интересной; способствовать этому будут дружеские встречи и участие в общественных мероприятиях.
Рак
Прекрасный день для того, чтобы проявить самостоятельность, принять важные решения, взять на себя ответственность за происходящее в жизни, выбрать собственный путь. Сегодня вы можете позволить себе не оглядываться на общественное мнение, не ждать советов: врожденная доброта не позволит навредить окружающим, а интуиция подскажет, как следует действовать, чтобы защитить собственные интересы.
День связан с пересмотром близких отношений, появления новых критериев оценки людей, играющих важную роль в вашей жизни. Повышению жизненного тонуса будут способствовать активный отдых на свежем воздухе, а также долгие прогулки в компании старых знакомых.
Лев
Потребуется немало терпения и настойчивости, чтобы воспользоваться всеми открывающимися в этот день возможностями. Не сдавайтесь после первой же неудачи и не рискуйте по пустякам - упорство и осторожность помогут вам добиться достойных результатов в любом деле. Во всех отношениях полезным будет общение с людьми младшего возраста.
Порадуют друзья и любимый человек, благодаря их советам вы сделаете правильный выбор, сможете избежать ошибок. Этот день подходит для укрепления родственных отношений, решения вопросов, затрагивающих интересы всех членов семьи. Жизненный потенциал достаточно высок, самочувствие будет неплохим.
Дева
Достаточно настроиться на серьезный лад и отнестись внимательно ко всем, даже малозначительным делам – и вы добьетесь завидных результатов! День связан с выполнением давних обязательств, а также переменами в отношениях с давними союзниками. Нежелательно нарушать договоренности, менять свои планы в последний момент или позволять партнерам отказываться от выполнения давних обязательств.
Ошибкой будут попытки доказать собственное превосходство в личных отношениях. Возможность изменить к лучшему свою жизнь вам непременно представится, но действовать нужно так, чтобы не ущемить интересы близких. Лучший способ избежать конфликтов и ссор с любимым человеком – абсолютная откровенность.
Весы
Деловая активность снижена, но с выполнением обычных профессиональных обязанностей вы вполне справитесь. А вот за новые дела лучше не браться. Весьма вероятны перемены к лучшему в личной жизни, романтические знакомства и приятные признания. Вы производите неизгладимое впечатление на представителей противоположного пола, поражаете обаянием и умело поднимаете настроение себе и окружающим.
Прекрасный день для решения финансовых вопросов, разнообразных покупок. Вероятны денежные поступления, в том числе – весьма крупные. Не отказывайте в помощи близким людям, будьте готовы изменить свои планы, если об этом попросит старый друг.
Скорпион
Возможны проблемы в делах, даже решение привычных профессиональных вопросов может оказаться неожиданно сложным – винить в этом следует недоброжелателей, которые сегодня на удивление коварны. Не теряйте веры в себя: успеха можно достичь, если проявить инициативу и отказаться от традиционных путей. Могут осложниться отношения с деловыми партнерами, в том числе и давними, проверенными. Не торопитесь менять условия сотрудничества – в ближайшее время споры сойдут на нет.
День сильных романтических переживаний, новых увлечений. Вы не ищите легких путей к своей цели и получаете своеобразное удовольствие от преодоления преград; главное – не слишком увлекаться: завоевать симпатию интересного вам человека не так сложно, как кажется.
Стрелец
Потребуют внимания профессиональные проблемы, решение их окажется не столь легким делом, как вам хотелось бы. При этом желательно не перетруждаться – ваш жизненный потенциал невысок, есть вероятность недомоганий. Это не самый подходящий день для активного отдыха и занятий спортом: результаты вряд ли окажутся впечатляющими, да и сам процесс не доставит большого удовольствия.
Хорошо пройдут встречи с родственниками, полезными окажутся советы представителей старшего поколения. Встречи с друзьями вас порадуют, но от посещения вечеринок и прочих затягивающихся допоздна мероприятий лучше отказаться. В сфере романтических отношений проявляется умеренное влияние позитивных тенденций, от необдуманных поступков следует воздержаться.
Козерог
Не самый приятный и легкий день, безусловно благоприятные тенденции будут доминировать лишь в сфере романтических отношений, в остальных же областях ситуация противоречива. Отмечается также некоторое снижение жизненного потенциала, что может привести к недомоганию, перепадам настроения, повышенной утомляемости. Нежелательно в одиночку заниматься сложными делами или принимать важные решения.
Есть вероятность денежных поступлений, улучшения финансового положения. Однако не всегда полученными средствами вы распоряжаетесь правильно. Воздержитесь от участия в азартных играх и заключения любых сомнительных сделок.
Водолей
День нейтрален, можно планировать любые дела, но следует соблюдать осторожность и быть внимательнее к мелочам. Возможно появление проблем, вызванных допущенными ранее ошибками, неверными решениями. Однако у вас остается шанс исправить ситуацию, направить развитие событий в нужное русло. Можно наладить отношения с близкими, повидать старых друзей. Хорошо пройдут романтические свидания.
Не исключены новые знакомства, встречи с людьми, которых вы давно не видели. Складываются благоприятные обстоятельства для решения финансовых проблем, но с покупками, особенно дорогих вещей, лучше не торопиться. Отмечается некоторое снижение жизненного тонуса, которое может привести к недомоганиям.
Рыбы
Очень хороший день для общения, отдыха в компании друзей и близких. У вас много интересных идей, которые придутся по вкусу окружающим, планов, которые можно осуществить вместе с членами семьи и любимым человеком. Не стоит только ставить перед собой недостижимых целей – к этому вы сегодня склонны более, чем обычно, и результатом может стать разочарование.
Жизненный тонус достаточно высок, вы не только обладаете завидной энергией, но и можете, при желании, направить ее в нужное русло. Встрече с вами будут рады не только старые, но и новые знакомые, люди, разделяющие ваши интересы, и готовые дать хороший совет. Однако при посещении больших общественных собраний нужно проявлять осторожность и не переоценивать своих сил.