Галерея: на Певческом поле отмечают День Ласнамяэ

В этом году «День Ласнамяэ» проходит в воскресенье, 26 августа.

На празднике уже выступили детские танцевально-вокальные коллективы, дуэт «Пара Тайн», финалисты проекта ETV+ «BRAVO», а также Артем Савицкий и Отт Лепланд.

Впереди выступление Анны Вески.