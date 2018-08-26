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Галерея: на Певческом поле отмечают День Ласнамяэ Прямо сейчас!

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По традиции в конце лета на Певческом поле управа самого большого района столицы устраивает яркий праздник и большой бесплатный концерт. 

В этом году «День Ласнамяэ» проходит в воскресенье, 26 августа. 

На празднике уже выступили детские танцевально-вокальные коллективы, дуэт «Пара Тайн», финалисты проекта ETV+ «BRAVO», а также Артем Савицкий и Отт Лепланд. 

Впереди выступление Анны Вески.

Хедлайнером вечера станет бельгийский музыкант Danzel. А пока смотрите, как гуляет Ласнамяэ! Галерея будет дополняться! 

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