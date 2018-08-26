Галерея: на Певческом поле отмечают День Ласнамяэ Прямо сейчас!
26 августа 2018, 19:04
По традиции в конце лета на Певческом поле управа самого большого района столицы устраивает яркий праздник и большой бесплатный концерт.
В этом году «День Ласнамяэ» проходит в воскресенье, 26 августа.
На празднике уже выступили детские танцевально-вокальные коллективы, дуэт «Пара Тайн», финалисты проекта ETV+ «BRAVO», а также Артем Савицкий и Отт Лепланд.
Впереди выступление Анны Вески.
Хедлайнером вечера станет бельгийский музыкант Danzel. А пока смотрите, как гуляет Ласнамяэ! Галерея будет дополняться!