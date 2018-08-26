В семье Меган Маркл и принца Гарри произошло пополнение

В семье британского принца Гарри и Меган Маркл произошло пополнение. Как пишет Daily Mail со ссылкой на надежный источник в Кенсингтонском дворце, герцог и герцогиня Сассекские, которые пока еще не обзавелись детьми, взяли в дом еще одну собаку.
Любовь к собакам у Меган Маркл появилась задолго до того, как она стала герцогиней. Когда дива была актрисой, у нее дома проживали два пса по кличке Гай и Богарт.
Однако после того, как Маркл переехала в Англию, собак пришлось оставить у друзей в Торонто. Дело в том, что животные просто не перенесли бы столь длительного перелета.
Теперь герцогиня будет заботиться о лабрадоре. Возраст новой собаки пока не известен. Источники предполагают, что пара могла взять собаку в благотворительном фонде. Стоит отметить, что поклонники пары не оставили без внимания «пополнение» в королевской семье. «Какой замечательный малыш! Восхищаюсь любовью Маркл к животным», – написал один из пользователей сети.