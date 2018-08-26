В семье Меган Маркл и принца Гарри произошло пополнение

Любовь к собакам у Меган Маркл появилась задолго до того, как она стала герцогиней. Когда дива была актрисой, у нее дома проживали два пса по кличке Гай и Богарт.

Однако после того, как Маркл переехала в Англию, собак пришлось оставить у друзей в Торонто. Дело в том, что животные просто не перенесли бы столь длительного перелета.