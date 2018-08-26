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  • Фото: в семье Меган Маркл и принца Гарри произошло пополнение

Фото: в семье Меган Маркл и принца Гарри произошло пополнение

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The Duke and Duchess of Sussex visit the Nelson Mandela Centenary Exhibition at Southbank Centre's Queen Elizabeth Hall, London, UK, on the 17th July 2018. 17 Jul 2018 Pictured: Meghan Markle, Duchess of Sussex, Prince Harry, Duke of Sussex. Photo credit: James Whatling / MEGA TheMegaAgency.com +1 888 505 6342

ФОТО: JWMAL2 / James Whatling / MEGA

В семье британского принца Гарри и Меган Маркл произошло пополнение. Как пишет Daily Mail со ссылкой на надежный источник в Кенсингтонском дворце, герцог и герцогиня Сассекские, которые пока еще не обзавелись детьми, взяли в дом еще одну собаку.

Любовь к собакам у Меган Маркл появилась задолго до того, как она стала герцогиней. Когда дива была актрисой, у нее дома проживали два пса по кличке Гай и Богарт. 

Однако после того, как Маркл переехала в Англию, собак пришлось оставить у друзей в Торонто. Дело в том, что животные просто не перенесли бы столь длительного перелета.

Теперь герцогиня будет заботиться о лабрадоре. Возраст новой собаки пока не известен. Источники предполагают, что пара могла взять собаку в благотворительном фонде.

Стоит отметить, что поклонники пары не оставили без внимания «пополнение» в королевской семье. «Какой замечательный малыш! Восхищаюсь любовью Маркл к животным», – написал один из пользователей сети.

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