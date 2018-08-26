Жених – культурист, невеста – принцесса: сказочная свадьба на юге Эстонии привлекла внимание СМИ

26 августа 2018, 12:12
В субботу, 25 июня, на хуторе Лейго прошла красивая свадьба. Эстонский культурист Арго Адер вступил в брак со своей возлюбленной. Невеста в роскошном платье с прозрачными вставками выглядела в этот вечер как принцесса.
Арго Адер на восемнадцать лет старше своей, теперь уже законной, супруги Марьи. У пары уже есть совместный ребенок – маленький сынишка Рон. А судя по свадебным снимкам, вскоре молодую семью вновь ждет пополнение.
В день бракосочетания молодожены просто искрились от счастья. На празднование съехались эстонские знаменитости. Но пока профессиональных снимков с праздника нет, эстонские СМИ начали разыскивать кадры со свадьбы в социальных сетях.