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  • Жених – культурист, невеста – принцесса: сказочная свадьба на юге Эстонии привлекла внимание СМИ

Жених – культурист, невеста – принцесса: сказочная свадьба на юге Эстонии привлекла внимание СМИ

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ФОТО: Instagram

В субботу, 25 июня, на хуторе Лейго прошла красивая свадьба. Эстонский культурист Арго Адер вступил в брак со своей возлюбленной. Невеста в роскошном платье с прозрачными вставками выглядела в этот вечер как принцесса. 

Арго Адер на восемнадцать лет старше своей, теперь уже законной, супруги Марьи. У пары уже есть совместный ребенок – маленький сынишка Рон. А судя по свадебным снимкам, вскоре молодую семью вновь ждет пополнение.

ФОТО: Instagram

В день бракосочетания молодожены просто искрились от счастья. На празднование съехались эстонские знаменитости. Но пока профессиональных снимков с праздника нет, эстонские СМИ начали разыскивать кадры со свадьбы в социальных сетях.

 

A post shared by Mansu (@maarjakerner) on

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A post shared by T A N E L (@tanels) on

A post shared by T A N E L (@tanels) on

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