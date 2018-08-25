Певица МакSим возвращается на сцену после долгой болезни

Популярная певица и кумир школьниц середины нулевых отправилась на отдых в компании своего нового бойфренда и двоих дочерей — девятилетней Александры и трехлетней Марии. МакSим не любит распространяться о личной жизни, придерживаясь принципа «счастье любит тишину», поэтому тщательно скрывает своего нового избранника от посторонних глаз.

Известно лишь только то, что в новых отношениях певица состоит всего полтора месяца, а молодой человек не имеет отношения к шоу-бизнесу и отлично ладит с ее дочерьми. Что касается совместного отдыха, то певица и ее бойфренд выбрали живописные горы Алтая.

«Ездила туда несколько лет назад — эти горы невозможно сравнить ни с какими другими. Красота невероятная. Скучаю. Вообще обожаю путешествовать по России, обожаю активный, даже экстремальный отдых», — поделилась с поклонниками звезда.

Поклонников певицы обрадовала новость о том, что она вновь возвращается на сцену. А ведь конце июля МакSим сделала громкое заявление об уходе со сцены из-за ухудшения состояния здоровья. Друзья поп-звезды рассказывали, что Она пыталась успеть везде и всюду: выступала с концертами, монтировала клипы по ночам, уделяла внимание двум дочкам. В последнее время певица все чаще отменяла концерты из-за плохого самочувствия, на свой день, рождения 10 июля, организованный фан-клубом не пришла.

Вернувшись в Москву, девушка прошла обследование у врачей. Специалисты диагностировали у звезды проблему с сосудами головного мозга. МакSим продолжает бороться с недугом, занимается боксом, была замечена в церковном хоре. Вероятно, активный отдых в компании близких людей пошел на пользу певице: в ее Instаgram появился анонс первого после творческого отпуска концерта — он пройдет первого сентября в Стерлитамаке.