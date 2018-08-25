Жуткое видео: камера в школе засекла настоящего призрака

В то время как в школах часто бывают случаи, которые никто не хочет брать на себя вину, виновник беспорядка, запечатленный на этом видео, действительно является загадкой, пишет Lifter со ссылкой на Unilad.

Кадры были сняты в школе Deerspark CBS в Ирландии, в которых можно увидеть, как двигается дверь, шкаф, летят бумажки и книги и знак «Осторожно, мокрый пол».

Может, призрак умер на скользком полу и хотел отомстить?

Deerpark CBS была основана в 1828 году и является самой старой школой в южной части города Корк.

Видео было снято в 3 часа ночи, поэтому беспорядки устроили не дети – это точно. Насколько известно директору школы, видеоролик является реальным.

Директор школы Deerpark, Аарон Вулф, поговорил с UNILAD о странных событиях.

«Если это шутка, мы не знаем, кто и как это сделал. У нас в школе установлены датчики движения, поэтому камера смогла запечатлеть происходящее.

Женщины-члены персонала жалуются, что в этой части кампуса особенно прохладно».

Что ж, в каждой школе есть своя история о привидениях, дети часто распространяют слухи о призраках в туалете или библиотеке… но паранормальное присутствие в Deerpark, похоже, имеет историю.

Вулф сказал:

«Наш смотритель работает в школе более 30 лет, он вспоминает много историй о паранормальной активности.

Например, когда-то в школе проводилась выставка экзотических птиц, их привезли накануне. Организаторы были обеспокоены тем, что кто-то может пробраться в школу и украсть птиц, так что кто-то должен был остаться на ночь.

Их человек покинул школу посреди ночи - он больше не хотел там оставаться! Когда мы с ним поговорили, он сказал, что слышал, как кто-то заиграл на трубе песню «Последний звонок» - конечно, это мог быть просто ветер!

Школа является жутким местом, особенно ночью, так как это старое здание.

Один школьник, Джордж Лонг, был убежден, что в прошлом году он услышал, как кто-то плачет в одной из туалетных кабинок. Он думал, что это может быть новичок, так что позвал заместителя директора - там никого не было - может быть, плакса Миртл???