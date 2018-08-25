Сб, 25.08.2018
Не стыдно быть ВИЧ+: Вера Брежнева продолжает бороться с болезнью в Эстонии (ФОТО) СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Здоровье
Барбос
Ваш дом
Прогноз
  • Limon
  • Звезды
  • Участница группы «ВИА Гра» вышла замуж

Участница группы «ВИА Гра» вышла замуж

Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Группа «ВИА Гра». Миша Романова, Анастасия Кожевникова и Эрика Герцег.

ФОТО: Scanpix

Солистка популярной группы "ВИА Гра" Анастасия Кожевникова вчера, 24 августа, сыграла пышную свадьбу в одном из загородных комплексов Киева, на которой присутствовали ее коллеги – Эрика Герцег и экс-солистка "ВИА Гры" Миша Романова. Именно девушки первыми показали счастливое событие в жизни Насти, разместив в Instagram-сторис первые фото и видео торжества, пишет Сегодня.

Мужем Анастасии стал молодой человек по имени Кирилл, о нем, в принципе, мало что известно. Долгое время Кожевникова умалчивала о том, что была в отношениях. Лишь в марте этого года стало известно, что певица помолвлена.

Анастасия Кожевникова

ФОТО: Скриншот с Instagram

Для свадьбы Настя выбрала классическое белое кружевное платье с фатой, которое подчеркнуло точеную фигуру певицы. Длинный шлейф и оголенные плечи придали образу женственности и нежности. Жених, в свою очередь, выбрал для торжества синий пиджак и белые брюки.

Анастасия Кожевникова

ФОТО: Скриншот с Instagram

Читать также

Актуально

НАВЕРХ