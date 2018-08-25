«Куда муж смотрит?» Прикрывшую книгой интимное место Собчак рвут на куски

Однако поклонников взволновал совсем не книжный вопрос. Народ озадачился, чье тело на фотографии. "Это ее тело. Ноги длинные. Шов на животе", "Каждый видит то, что он хочет! Я вот вижу тело ребёнка) а слабомыслящие люди, видимо, видят, что это - Ксения", "Это все хайп, чтоб не забыли. Тело это не ее, зато читает коменты и наслаждается", "Комментаторы,вы там в адеквате вообще? Уже тело и ребенку приплели, и Виторгану", – написали под постом Ксении хейтеры.