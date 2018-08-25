Сб, 25.08.2018
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Киркоров отказался отдавать детей в школу

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Филипп Киркоров

ФОТО: Eugene Odinokov/Sputnik

Еще недавно певец мечтал отвести Аллу-Викторию и Мартина в школу. Однако перед началом учебного года Филипп Киркоров отказался от этой идеи, пишут Дни.ру.

Сыну артиста недавно исполнилось шесть лет, а дочке осенью будет семь. Певец посчитал, что со школой стоит повременить.

"Я решил продлить им детство, поэтому в школу их не поведу! Хочу, чтобы они еще целый год побыли детьми. Так что линейка у них будет только через год. Рано им петь песню "Куда уходит детство?"!", – цитирует Киркорова Sobesednik.ru.

Филипп уверен, что образования его чадам хватает и в домашних условиях. Они занимаются танцами, спортом, учат языки. Певец уже строит планы на далекое будущее детей.

"Я хочу держать их вдалеке от шоу-бизнеса. Мне кажется, что детям надо идти другим путем. Пусть живут нормальной жизнью. Не хочу им своей судьбы, потому как она очень непростая. Нужно иметь не нервы, а стальные канаты, чтобы справиться со всем!", – поделился певец.

Вместе с детьми артист недавно вернулся из отпуска. Летний отдых обошелся Киркорову в круглую сумму. Но денег он не жалеет.

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