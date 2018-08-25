Рыб ждет приятный и радостный день: гороскоп на 25 августа

Нейтральный день, когда влияние позитивных и негативных тенденций уравновешено. Энергичные и активные люди могут браться за новые дела, не опасаясь неудачи; тем, кто склонен к долгим размышлениям и разносторонней оценке ситуации, не нужно изменять своей природе. Хорошо бы придерживаться того ритма жизни, который для вас естественен и привычен, не совершать чего-то из ряда вон выходящего: такой подход позволит сохранить прекрасный жизненный тонус и хорошее настроение, пишет Дворец.
Проблемы в общении маловероятны; даже часто ссорящимся людям сегодня будет сравнительно легко поладить друг с другом. Помогает чувство юмора и умение отделить главное от второстепенного; именно благодаря им удается избежать конфликтов.Рыб ждет приятный и радостный день
Овен
День, не подходящий для тесного и доверительного общения с любимым человеком. Романтические свидания, которые вы запланировали, могут принести лишь разочарование; вы поступите мудро, если не станете ожидать слишком многого и сосредоточитесь на приятных мелочах, недостатка в которых не будет. Многими представителями знака овладеет стремление к странствиям и путешествиям – но если вы оправляетесь в путь, не подготовившись должным образом, то неприятностей едва ли избежите.
Хорошим способом поднятия настроения является активный отдых, полезны и физические нагрузки. Поводов для строгой экономии нет – финансовая ситуация вполне благоприятна.
Телец
Тельцы сегодня сами на себя не похожи: они начинают массу дел, не заботясь о том, будут ли они доведены до конца. Поладить с вами трудно; порой окружающие просто не в силах уследить за тем, как быстро меняются ваши интересы и приоритеты, что и порождает споры. В общении с представителями старшего поколения не давайте воли раздражению, даже если придется услышать нечто весьма неприятное.
Вы будете окружены вниманием, но отнюдь не всегда приятным. Представители противоположного пола порой слишком навязчивы, что мешает чувствовать себя комфортно. Разберитесь с собственными желаниями и постарайтесь не поддаваться соблазнам: нет никакой необходимости совершать ошибки, исправление которых отнимет много времени.
Близнецы
День будет приятным, спокойным, лишенным тревог и суеты. Приносят радость самые простые вещи, привычные занятия. Вы искренне радуетесь знакам внимания со стороны близких людей, да и сами щедры на проявление заботы. Даже в самых непростых романтических отношениях воцаряется гармония, день подходит для обсуждения и решения разнообразных проблем.
Присущие вам оптимизм и жизнерадостность не оставляют равнодушными окружающих, облегчают поиск общего языка и достижения компромиссов. И для отдыха, и для учебы, и для работы этот день вполне хорош. Единственное, что представляет некоторую опасность – долгие незапланированные поездки.
Рак
Для влюбленных Раков этот день будет очень сложным. Дело в том, что чувства и привязанности представителей данного знака проходят период трансформации, к тому же весьма болезненной. Постарайтесь разобраться в собственных желаниях, не позволяйте никому, даже самым близким людям, манипулировать вами, отдавать распоряжения и приказы.
Этот день можно посвятить исполнению собственных желаний; побалуйте себя приятным времяпрепровождением, общением с интересными особами, приобретением симпатичных вещиц. Следует быть внимательнее к мелочам – любое малозначительное обстоятельство может натолкнуть вас на интересные идеи.
Лев
День умиротворения и спокойствия, вызванных не столько отсутствием проблем, сколько вашим нежеланием заниматься их решением. Дела хочется отложить, в крайнем случае – поручить кому-то другому; это не приведет ни к чему плохому, но о чувстве меры забывать не стоит. Возможны приятные сюрпризы и подарки, в некоторых случаях – исполнение давних желаний, впрочем, не самых важных для вас.
Юных представителей знака ждут романтические увлечения, Львы постарше смогут внести нечто новое в свою личную жизнь, если будут полагаться не только на эмоции, но и на здравый смысл. В автомобильных поездках нужно быть осторожнее, против использования других видов транспорта звезды ничего не имеют.
Дева
День связан с некоторыми затруднениями в общении: вы поглощены собственными делами и не склонны уделять внимание окружающим. Самое время задуматься о здоровье, провести оздоровительные процедуры; жизненный потенциал несколько снижен, недомогания не исключены. Нежелательны встречи с малознакомыми людьми, далекие поездки. Возможны резкие перепады настроения, но вернуть душевное равновесие вам наверняка поможет общение с друзьями и любимым человеком. Можно устроить небольшой праздник у себя дома или навестить старых знакомых.
Можно заниматься решением накопившихся проблем, при этом действовать следует неспешно, а поступки совершать обдуманные. От покупок, которые не были запланированы заранее, лучше воздержаться.
Весы
Снижается жизненный потенциал, что может отразиться на вашем самочувствии. Постарайтесь избегать лишних нагрузок, откажитесь от занятий, представляющих угрозу для организма. Соблюдение разумной диеты, умеренное употребление спиртных напитков и отказ от ненужного риска – вот простой рецепт, который позволит избежать серьезных недомоганий.
Благодаря умению разбираться в людях вы сможете сблизиться с весьма достойными особами, избежав контактов с теми, кто мог бы вам навредить. Очень удачный день для обсуждения профессиональных и семейных проблем с заинтересованными лицами: вы получите желаемые ответы на все важные вопросы.
Скорпион
Можно заниматься преодолением бытовых трудностей, решать проблемы, связанные с недвижимостью, планировать переезд. Скорпионы благоразумны и практичны, однако руководствуются соображениями сиюминутной прибыли, а потому не всегда могут предсказать дальнейшее развитие событий. Именно с этим могут быть связаны ошибки при заключении сделок, совершении покупок. К счастью, сегодня можно рассчитывать на советы окружающих: принимать сложные решения самостоятельно не придется.
Близкие настроены по отношению к вам критично, но доброжелательно, лишь любимый человек является исключением и может преподнести весьма неприятные сюрпризы. Будьте готовы к тому, что ваши идеи и предложения встретят скептически, а от некоторых ранее составленных планов придется отказаться.
Стрелец
День отмечен снижением жизненного потенциала, что может нарушить ваши планы и спровоцировать не слишком приятные перемены. Однако не спешите расстраиваться – шанс все исправить у вас обязательно будет. Заняв активную жизненную позицию, вы легко найдете хороших помощников, при поддержке которых наверняка сможете одержать верх и над недоброжелателями, и над неблагоприятно складывающимися обстоятельствами.
В этот день лучше воздержаться от поездок, а все важные встречи проводить на привычной, хорошо изученной территории. У юных представителей знака могут возникнуть разногласия с представителями противоположного пола, однако до конфликтов дело не дойдет.
Козерог
День будет нелегким, но по-своему интересным. Окружающие ждут от вас многого, но прежде, чем начать действовать, вам следует определиться с собственными приоритетами и желаниями. Сотрудничество равноправных партнеров обещает быть успешным и плодотворным, но вы вряд ли сможете чего-то добиться, если будете поддаваться всем внешним влияниям и игнорировать собственные интересы.
Звезды обещают Козерогам некоторый профессиональный рост, а также улучшение финансового положения, удачные покупки и прекрасный отдых в кругу семьи. Романтические признания тоже не исключены, но ваше отношение к ним будет весьма скептическим. Следует быть внимательнее к своему здоровью – есть вероятность недомоганий.
Водолей
Водолеи энергичны и настроены решительно, однако склонны переоценивать свои силы. Между тем, жизненный потенциал имеет тенденцию к снижению, а потому недомогание и переутомление весьма вероятны. Желательно воздержаться от долгих и дальних поездок, в особенности – подразумевающих перемену климата или часовых поясов. В этот день можно проводить оздоровительные процедуры, начинать курс обучения боевым искусствам или народным танцам.
С профессиональными делами удастся справиться быстро благодаря уникальной самодисциплине и способности руководить другими. Вы готовы стать неформальным лидером в любом коллективе и вполне можете одержать верх в сражении с конкурентами, однако сохраняете боевой настрой и в романтических отношениях – а вот там он совершенно неуместен.
Рыбы
Приятный и радостный день, события которого помогут настроиться на позитивный лад даже сравнительно редким среди Рыб закоренелым пессимистам. Не приходится прикладывать серьезных усилий для получения желаемого; велика вероятность легких побед и удачных совпадений. Неплоха ситуация в финансовой сфере, можно позволить себе как запланированные покупки, да и небольшие непредвиденные расходы не станут проблемой.
Не вызывают беспокойства стабильные, проверенные временем личные отношения. Новые связи также не таят серьезных опасностей – по крайней мере, для тех, кто не слишком спешит и соблюдает осторожность. Доверяйте своей интуиции и не отказывайте в помощи близким.