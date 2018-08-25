Рыб ждет приятный и радостный день: гороскоп на 25 августа

Проблемы в общении маловероятны; даже часто ссорящимся людям сегодня будет сравнительно легко поладить друг с другом. Помогает чувство юмора и умение отделить главное от второстепенного; именно благодаря им удается избежать конфликтов.Рыб ждет приятный и радостный день

Овен

День, не подходящий для тесного и доверительного общения с любимым человеком. Романтические свидания, которые вы запланировали, могут принести лишь разочарование; вы поступите мудро, если не станете ожидать слишком многого и сосредоточитесь на приятных мелочах, недостатка в которых не будет. Многими представителями знака овладеет стремление к странствиям и путешествиям – но если вы оправляетесь в путь, не подготовившись должным образом, то неприятностей едва ли избежите.

Хорошим способом поднятия настроения является активный отдых, полезны и физические нагрузки. Поводов для строгой экономии нет – финансовая ситуация вполне благоприятна.

Телец

Тельцы сегодня сами на себя не похожи: они начинают массу дел, не заботясь о том, будут ли они доведены до конца. Поладить с вами трудно; порой окружающие просто не в силах уследить за тем, как быстро меняются ваши интересы и приоритеты, что и порождает споры. В общении с представителями старшего поколения не давайте воли раздражению, даже если придется услышать нечто весьма неприятное.

Вы будете окружены вниманием, но отнюдь не всегда приятным. Представители противоположного пола порой слишком навязчивы, что мешает чувствовать себя комфортно. Разберитесь с собственными желаниями и постарайтесь не поддаваться соблазнам: нет никакой необходимости совершать ошибки, исправление которых отнимет много времени.

Близнецы

День будет приятным, спокойным, лишенным тревог и суеты. Приносят радость самые простые вещи, привычные занятия. Вы искренне радуетесь знакам внимания со стороны близких людей, да и сами щедры на проявление заботы. Даже в самых непростых романтических отношениях воцаряется гармония, день подходит для обсуждения и решения разнообразных проблем.

Присущие вам оптимизм и жизнерадостность не оставляют равнодушными окружающих, облегчают поиск общего языка и достижения компромиссов. И для отдыха, и для учебы, и для работы этот день вполне хорош. Единственное, что представляет некоторую опасность – долгие незапланированные поездки.

Рак

Для влюбленных Раков этот день будет очень сложным. Дело в том, что чувства и привязанности представителей данного знака проходят период трансформации, к тому же весьма болезненной. Постарайтесь разобраться в собственных желаниях, не позволяйте никому, даже самым близким людям, манипулировать вами, отдавать распоряжения и приказы.

Этот день можно посвятить исполнению собственных желаний; побалуйте себя приятным времяпрепровождением, общением с интересными особами, приобретением симпатичных вещиц. Следует быть внимательнее к мелочам – любое малозначительное обстоятельство может натолкнуть вас на интересные идеи.

Лев