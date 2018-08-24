Молодой музыкант принес России победу на «Евровидении» (ВИДЕО)

Иван родился в 2002 году в Санкт-Петербурге. Юный талант принес нашей стране первую победу за все 26 лет существования "классического Евровидения"!

Сегодня Бессонов - ученик Центральной музыкальной школы при Московской консерватории, как можно догадаться - по специальности "фортепиано". Теперь, благодаря его победе, следующий конкурс молодых музыкантов пройдет в России, в 2020 году.

В Eurovision Young Musicians 2018 участвовали представители 18 стран мира. 18 и 19 августа прошли полуфиналы, а 23 августа на сцене концертного зала "Ашер Холл" в Эдинбурге был разыгран финал конкурса, в который вышли шесть участников: из Венгрии, Германии, Норвегии, России, Чехии и Словении. Все они играли с Шотландским симфоническим оркестром.

16-летний россиянин исполнил на конкурсе фрагмент Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского. Сыграл потрясающе, заслужив аплодисменты и жюри, и зала, и даже оркестра.

В 2016 и в 2018 Иван Бессонов завоевал звание лауреата Grand Piano Competition, которое возглавляет Денис Мацуев. Знаменитый пианист с тех пор принимает участие в судьбе юного питерского музыканта:

"Победа Ивана Бессонова подтверждает, что наша фортепианная школа находится на очень высоком уровне, уже сформировалась команда 11-16 летних музыкантов, у которых в ближайшее время есть все шансы вырасти в больших музыкантов", - цитирует Мацуева РГ.