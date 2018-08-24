Вау! Лариса Гузеева показала страсть с Дмитрием Нагиевым (ФОТО)

Оба на тот момент были в браках, но артистов это не смутило. Они расстались, но сохранили дружеские отношения. Накануне Лариса спровоцировала слухи о их романе. Артистка выложила фото, на котором Лариса позирует, страстно прижавшись к Дмитрию. Фанаты тут же заявили, что на снимке чувствуется внушительный «уровень страсти». Некоторые и вовсе предположили, что актеры не играют, а между ними, на самом деле, не совсем рабочие отношения, пишет 7d.org.ua.