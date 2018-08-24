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  • Вау! Лариса Гузеева показала страсть с Дмитрием Нагиевым (ФОТО)

Вау! Лариса Гузеева показала страсть с Дмитрием Нагиевым (ФОТО)

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Лариса Гузеева

ФОТО: Scanpix

Лариса Гузеева заинтриговала фанатов. В ее блоге появилось страстное фото с Дмитрием Нагиевым. Много лет назад у Гузеевой и Нагиева был роман. 

Оба на тот момент были в браках, но артистов это не смутило. Они расстались, но сохранили дружеские отношения. Накануне Лариса спровоцировала слухи о их романе. Артистка выложила фото, на котором Лариса позирует, страстно прижавшись к Дмитрию. Фанаты тут же заявили, что на снимке чувствуется внушительный «уровень страсти». Некоторые и вовсе предположили, что актеры не играют, а между ними, на самом деле, не совсем рабочие отношения, пишет 7d.org.ua.

 

Бесконечноталантливый Дима Нагиев.💞

Публикация от Larisa Guzeeva (@_larisa_guzeeva_)

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