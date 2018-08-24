В СССР секса нет: как и когда появилась крылатая фраза

В 80-е годы были популярны советско-американские телемосты. Сейчас чтобы связаться с другой частью света достаточно достать смартфон и позвонить по Skype, Viber или WhatsApp. А тогда люди из СССР и США могли пообщаться только посредством телемостов. Проходили они так: люди сидели в студиях в США и СССР, и задавали друг-другу вопросы.

В 1986 году телеведущие Владимир Познер и Фил Донахью организовали телемост “Женщины говорят с женщинами“ между Ленинградом и Бостоном.

Во время телемоста американская участница пожаловалась советским женщинам на большое количество секса в рекламе.

“У нас в телерекламе всё крутится вокруг секса. Есть ли у вас такая телереклама?“ - спросила жительница Бостона.

Отвечала на вопрос представительница общественной организации “Комитет советских женщин“ Людмила Иванова.

“Ну, секса у нас… секса у нас нет, и мы категорически против этого!“ - сказала Людмила Иванова.

Зал сразу отреагировал шумными овациями и громким хохотом. Затем еще одна из женщин уточнила: “Секс у нас есть, у нас нет рекламы!“

Как все это было и как возникла фраза “В СССР секса нет“ вы можете увидеть в фрагменте видео телемоста.