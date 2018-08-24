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В СССР секса нет: как и когда появилась крылатая фраза

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Секс. Иллюстративное фото.

ФОТО: Scanpix

Недавно мы отметили День восстановления независимости Эстонии. Какая цитата первой приходит нам на ум, когда мы вспоминаем о Советском союзе? Конечно же "В СССР секса нет". И сегодня мы расскажем историю появления этой крылатой фразы, пишет Mport.ua.

В 80-е годы были популярны советско-американские телемосты. Сейчас чтобы связаться с другой частью света достаточно достать смартфон и позвонить по Skype, Viber или WhatsApp. А тогда люди из СССР и США могли пообщаться только посредством телемостов. Проходили они так: люди сидели в студиях в США и СССР, и задавали друг-другу вопросы. 

В 1986 году телеведущие Владимир Познер и Фил Донахью организовали телемост “Женщины говорят с женщинами“ между Ленинградом и Бостоном. 

Во время телемоста американская участница пожаловалась советским женщинам на большое количество секса в рекламе. 

“У нас в телерекламе всё крутится вокруг секса. Есть ли у вас такая телереклама?“ - спросила жительница Бостона. 

Отвечала на вопрос представительница общественной организации “Комитет советских женщин“ Людмила Иванова. 

“Ну, секса у нас… секса у нас нет, и мы категорически против этого!“ - сказала Людмила Иванова. 

Зал сразу отреагировал шумными овациями и громким хохотом. Затем еще одна из женщин уточнила: “Секс у нас есть, у нас нет рекламы!“ 

Как все это было и как возникла фраза “В СССР секса нет“ вы можете увидеть в фрагменте видео телемоста. 

Так обиход и попала вырванная из контекста часть фразы: “В СССР секса нет“. Кстати, Людмила Иванова, которая сказала легендарную фразу, пять раз была замужем. 

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