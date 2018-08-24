Как сделать так, чтобы у тебя было больше денег

Откладывай

Откладывай ежемесячно. Откладывай хотя бы 10% своей зарплаты, ну или трать на 10% меньше, чем зарабатываешь.

Деньги до последнего держи при себе

Старайся рассчитываться услугами, бартером (ни в коем случае не влезай долги). Если вариантов больше нет, тогда уже отдавай кэш.

Учет денежного оборота

Подсчитывай, сколько в месяц зарабатываешь и сколько тратишь. Делай это каждый день или хотя бы раз в неделю. Проверено-доказано: сперва оцепенеешь от того, как много тратишь на всякие сигареты-пиво-ненужное барахло. А потом возьмешь себя в руки и станешь менее расточительным. Это сократит твои расходы на +/- 30%.

Забудь про кредиты

Проценты. Они помешают тебе откладывать средства.

Сбережения храни в правильном месте