Как сделать так, чтобы у тебя было больше денег

Однажды после очередного запоя поймешь, что тебе не хватает денег не то что на очередную пьянку, не за что даже опохмелиться. Как быть? Пишет Mport.ua.
Откладывай
Откладывай ежемесячно. Откладывай хотя бы 10% своей зарплаты, ну или трать на 10% меньше, чем зарабатываешь.
Деньги до последнего держи при себе
Старайся рассчитываться услугами, бартером (ни в коем случае не влезай долги). Если вариантов больше нет, тогда уже отдавай кэш.
Учет денежного оборота
Подсчитывай, сколько в месяц зарабатываешь и сколько тратишь. Делай это каждый день или хотя бы раз в неделю. Проверено-доказано: сперва оцепенеешь от того, как много тратишь на всякие сигареты-пиво-ненужное барахло. А потом возьмешь себя в руки и станешь менее расточительным. Это сократит твои расходы на +/- 30%.
Забудь про кредиты
Проценты. Они помешают тебе откладывать средства.
Сбережения храни в правильном месте
Например, положи накопленные средства на депозит. Какая бы там сумма не была, пусть она потихоньку растет.