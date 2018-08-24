«Сладкие попочки, вкусные щечки»: Лера Кудрявцева показала фото с ребенком
24 августа 2018, 14:14
Лера Кудрявцева опубликовала в своем блоге фотографию с ребенком. На снимке она держит его на руках, они находятся в лучах солнечного света.
Фото подписано так: «Сладкие попочки, вкусные щечки». Поклонники пожелали ей счастья: «Это прекрасный сюрприз для всех уважающих вас поклонников! Счастья вам бесконечного, любви всеобъемлющей и здоровья безмерного!». Кстати, многие решили, что это не дочка, а внук, который старше ее дочери всего на несколько дней, пишет 7d.org.ua.