«Сладкие попочки, вкусные щечки»: Лера Кудрявцева показала фото с ребенком

Фото подписано так: «Сладкие попочки, вкусные щечки». Поклонники пожелали ей счастья: «Это прекрасный сюрприз для всех уважающих вас поклонников! Счастья вам бесконечного, любви всеобъемлющей и здоровья безмерного!». Кстати, многие решили, что это не дочка, а внук, который старше ее дочери всего на несколько дней, пишет 7d.org.ua.