Гороскоп на 24 августа: пятница будет просто ужасной для этих знаков Зодиака

Овен

Напряженный день ожидает Овнов: дел накопилось много, и все они потребуют вашего внимания одновременно. Пригодятся организованность и самодисциплина, умение сосредоточиться на решении практических задач, на время забыв о развлечениях и отдыхе. Не торопитесь с покупками; вообще, решение финансовых вопросов лучше отложить.

Отношения с любимым человеком не назовешь стабильными и комфортными, вы то наслаждаетесь взаимопониманием и гармонией, то начинаете ссоры из-за пустяков. Сложный эмоциональный фон – достаточно веская причина для того, чтобы сократить контакты, какое-то время побыть наедине с собой.

Телец

День очень хорош для тех, кто знает, чего хочет; влияние этой тенденции распространяется как на профессиональную, так и на личную сферу. А вот Тельцы, склонные к колебаниям и сомнениям, придающие большое значение чужому мнению и не привыкшие полагаться на собственную интуицию, будут чувствовать себя неуверенно. Помните: чем более самостоятельны вы сегодня в поступках и решениях, тем лучше будет результат.

Благоприятна финансовая картина, можно позволить себе спонтанные покупки, дорогостоящие поездки и развлечения. Звезды советуют не пренебрегать заботой о здоровье и не слишком увлекаться тяжелым физическим трудом.

Близнецы

Близнецам кажется, что они могут достичь любой поставленной цели, но оптимизм представителей данного знака, увы, лишен оснований. Будьте готовы к появлению преград на вашем пути, не рассчитывайте на то, что удача будет с вами в течение всего дня. Рассчитывая на собственные силы, вы избежите и напрасных иллюзий, и горьких разочарований.

Легко ладить с ровесниками, а вот с представителями других поколений общий язык удается найти не всегда. Влюбленные получат удовольствие от общения, если отложат обсуждение серьезных вопросов, касающихся общего будущего. Обращайте внимание на маленькие радости, ищите источник позитивных эмоций во всем, что вас окружает.

Рак

Раки будут вознаграждены за ранее приложенные усилия, немало их порадует и сам факт торжества справедливости. Эта тенденция касается профессиональной и личной жизни; ваши обидчики будут наказаны, а те, кто помогал вам в трудную минуту, разделят вашу радость. Воссоединяются пары, распавшиеся из-за недоразумений, сплетен, клеветы; Раки, оставившие недостойного человека, получают новый шанс на личное счастье.

В работе результат прямо пропорционален стараниям. Не стоит надеяться на то, что кто-то решит за вас сложные проблемы, но можно не сомневаться, что ваши собственные труды увенчаются успехом. Звезды предупреждают о временных финансовых трудностях.

Лев

У Львов будет прекрасная возможность навести порядок в финансовых делах, разом решить все проблемы. Звезды советуют заниматься делами, в которых вы дока, а освоение новых обязанностей ненадолго отложить; возможны проблемы с усвоением и анализом информации. Во всем опираясь на накопленный жизненный опыт, вы убережете себя от многих волнений и тревог.