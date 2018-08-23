В Москве госпитализировали народная артистка РФ

Народная артистка РФ Нина Русланова госпитализирована в одну из столичных клиник из-за проблем с сердцем. По данным СМИ, 72-летняя актриса сутки мучилась из-за болей в груди, однако затем всё-таки решила обратиться к врачам, пишет Лайф.
Медики настояли на госпитализации, тем более что Русланова — "сердечница" со стажем. В 2009 году у актрисы случился сердечный приступ на фоне гипертонического криза. По сообщениям СМИ, долгое время после этого у неё была затруднена речь, поэтому её роли в кино озвучивали другие актёры. Кроме того, сообщалось, что несколько лет назад артистке сделали операцию на сердце — установили митральный клапан.
Нина Русланова — актриса театра и кино с очень солидной фильмографией. На её счету почти 150 киноработ. Известность она получила благодаря советским фильмам, таким как "Тени исчезают в полдень", "Афоня" и "Кин-дза-дза!", однако востребованной она остаётся и сейчас.