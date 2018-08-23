Видео: на таллиннском Певческом поле появился аттракцион, заставляющий горожан визжать от ужаса
23 августа 2018, 15:46
Если вы любите острые ощущения, то обязательно загляните на огонек на Певческом поле, до воскресенья это можно сделать каждый день, особенно если собираетесь на фестиваль We Love The 90s 2018 или на День Ласнамяэ.
Вот от какого аттракциона гости без ума. Туда выстраиваются очереди, а крики слышны чуть ли не за версту.
Там сейчас работает большой чешский «Тиволи», который недавно вернулся на таллиннское Певческое Поле (площадка Mere)! Четыре дня смеха, веселья и радостных эмоций. Более 15 различных аттракционов на любой вкус и возраст. Работают точки питания.
Билеты можно приобрести на месте в кассе!