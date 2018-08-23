Стали известны имена наставников «Голоса-7»: Шнуров среди них!
23 августа 2018, 11:58
Главный вокальный проект страны удивит новыми лицами в жюри. Из "старичков" останется только Баста, пишет Лайф.
Лидер "Группировки Ленинград" Сергей Шнуров станет наставником нового сезона шоу "Голос". Об этом порталу Super.ru стало известно накануне старта "слепых прослушиваний".
Впрочем, в судейской компании он станет не единственным новичком. Кроме Шнурова в кресла жюри впервые сядут певица Ани Лорак и композитор Константин Меладзе. А единственным "старичком" в "Голосе" окажется рэпер Баста.