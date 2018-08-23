Чт, 23.08.2018
ТОП-20: самые необычные образы на фестивале Weekend СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Здоровье
Барбос
Ваш дом
Прогноз
  • Limon
  • Звезды
  • Стали известны имена наставников «Голоса-7»: из «старичков» остался только Баста

Стали известны имена наставников «Голоса-7»: из «старичков» остался только Баста

Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Голос

ФОТО: Скриншот.

Главный вокальный проект страны удивит новыми лицами в жюри. Из "старичков" останется только Баста, пишет Лайф.

Лидер "Группировки Ленинград" Сергей Шнуров станет наставником нового сезона шоу "Голос". Об этом порталу Super.ru стало известно накануне старта "слепых прослушиваний".

 

A post shared by Shnurov Sergey (@shnurovs) on

Впрочем, в судейской компании он станет не единственным новичком. Кроме Шнурова в кресла жюри впервые сядут певица Ани Лорак и композитор Константин Меладзе. А единственным "старичком" в "Голосе" окажется рэпер Баста.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ