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  • Известный блогер найден мертвым в Ростове-на-Дону после вечеринки

Известный блогер найден мертвым в Ростове-на-Дону после вечеринки

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ФОТО: Соцсети

Михаил Шпак скончался при загадочных обстоятельствах в своей квартире. Смерть наступила, по предварительным данным, в ночь на 20 августа, но известно об этом стало только сейчас.

По информации DonDay.ru, вечером 19 августа мужчина пришёл домой с вечеринки и лег спать. Утром до него никто не мог дозвониться. Позже Михаила нашли без признаков жизни в собственной квартире, пишет Life.ru.

Согласно предварительной информации, у него произошёл сердечный приступ. Ранее он  в течение двух лет работал ранее в другом городе, после чего вернулся домой.

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