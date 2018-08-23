Известный блогер найден мертвым в Ростове-на-Дону после вечеринки
23 августа 2018, 11:12
Михаил Шпак скончался при загадочных обстоятельствах в своей квартире. Смерть наступила, по предварительным данным, в ночь на 20 августа, но известно об этом стало только сейчас.
По информации DonDay.ru, вечером 19 августа мужчина пришёл домой с вечеринки и лег спать. Утром до него никто не мог дозвониться. Позже Михаила нашли без признаков жизни в собственной квартире, пишет Life.ru.
Согласно предварительной информации, у него произошёл сердечный приступ. Ранее он в течение двух лет работал ранее в другом городе, после чего вернулся домой.