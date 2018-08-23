Анастасия Волочкова попала в больницу на греческом курорте

«Я обожаю лето, солнце, море, позитив, – рассказала балерина (орфография и пунктуация автора сохранены). – Как оказалось, море небезопасно. Сначала меня укусила пчела. И была на нее аллергия. А вчера, плавая в море, я ударилась стопой о большой камень с морскими ежами. Я знала, что их тут много, и плавала, не становясь на дно. Ударившись и подплывая к берегу, я думала: только бы не ежи! Увидев стопу, я испугалась! Она вся была в иголках черных!»

Нога артистки опухла – потребовалась срочная госпитализация. «2,5 часа врач вытаскивал 20 иголок! Мне еще повезло, что сразу обратились за помощью. Повезло и в том, что я не наступала на пятку, шла на полупальцах. Это свойственно в моей профессии. Доктор оказался таким позитивным, что, несмотря на боль во время этой процедуры, после мы с ним даже потанцевали в кабинете».

Слава богу, опасность миновала и заражения крови не случилось. «Все плохое позади, я на позитиве! Вновь сегодня загорала и плавала, но с перевязанной ножкой. Без приключений я просто не умею», – сообщила танцовщица на своей странице в Instagram. Красочный рассказ она дополнила жуткими снимками покалеченной ноги в бинтах и пластыре.