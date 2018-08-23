Сегодняшний день будет непростым для этих знаков Зодиака: гороскоп на 23 августа

Вероятны многочисленные разногласия, касающиеся распределения финансов, планирования бюджета. Дело не дойдет до серьезных конфликтов, но настроение может быть серьезно испорчено, предупреждает Dvorec.
Овен
Наибольшими успехами вы будете обязаны своему умению ладить с людьми, с кем угодно находить общий язык. Благоприятный день для новых знакомств, встреч с единомышленниками и началом каких-то новых дел. Самые решительные представители знака могут немедленно приступить к реализации неожиданно посетивших их идей – серьезных препятствий этому не возникнет.
Не вызовет затруднений общение с близкими, вы легко найдете общий язык с любимым человеком. Высок жизненный потенциал, вас не утомят ни долгие поездки, ни затягивающиеся допоздна вечеринки. Физические нагрузки, напротив, пойдут на пользу.
Телец
Тельцам нужно быть внимательнее к своему здоровью, поскольку снижение жизненного потенциала может стать причиной недомогания. А вот настроение не испортится, даже если вам придется преодолевать трудности или столкнуться с довольно серьезными неприятностями. Финансовое положение стабильно, серьезные расходы маловероятны.
Порадуют события личной жизни, в отношениях с любимым человеком налицо тенденция к улучшению. Можно планировать романтические встречи, а также посещать праздники и многолюдные мероприятия. Последнее особенно рекомендуется тем, кто испытывает потребность в новых знакомствах.
Близнецы
Близнецы рискуют утратить свой оптимизм – таково влияние негативных тенденций этого дня. Для того, чтобы не допустить этого постарайтесь заранее обеспечить себе источник положительных эмоций: спланируйте увеселительную поездку, договоритесь о встрече с друзьями, возьмите билеты в театр или на концерт. Столь любимая многими дамами «терапия покупками», увы, сегодня под запретом – состояние финансовых дел не позволяет приобретать милые сердцу мелочи.
В беседах с близкими людьми старайтесь не обсуждать острых, болезненных для всех вопросов. На встрече с любимым человеком вам придется проявить максимум дипломатичности и такта, чтобы избежать высказываний, которые могут быть истолкованы ложно и спровоцировать обиду.
Рак
Раки сегодня абсолютно непредсказуемы, и их самих будут утомлять и частые перепады настроения, и ежеминутно сменяющие друг друга идеи. Не занимайтесь самоедством, лучше положитесь на поддержку звезд и занимайтесь тем, к чему в данный момент лежит душа. Не забудьте только объяснить близким мотивы своих поступков: оставляя окружающих в неведении, вы дадите повод не только для домыслов, но и для обид. Это подходящий день для небольших перемен в собственном облике или обстановке дома, нетрудно будет отказаться от привычек, которые осложняют вам жизнь.
Развитие романтических отношений в большой степени зависит от вас. Не стоит мудрить и лукавить – простые пути к поставленной цели окажутся самыми короткими и приятными.
Лев
Очень удачный день для любой практической деятельности. Вы можете заниматься ремонтом, переставлять мебель, наводить порядок на приусадебном участке, решать хозяйственные вопросы, обновлять гардероб или пополнять библиотеку – ни помощь, ни совет вам не нужны для того, чтобы справиться со всем этим как нельзя лучше. Требуется лишь здравая оценка собственных финансовых возможностей, поскольку порой вы можете слишком увлечься покупками.
Отношения с любимым человеком полны противоречий – вы снова возвращаетесь к обидам, о которых давно пора забыть, и обсуждаете проблемы, не стоящие и малой толики вашего внимания. Пора разобраться в том, что с вами происходит; не исключено, что повышенная требовательность к партнеру свидетельствует лишь о том, что вы давно переросли свой роман.
Дева
Девам не сидится на месте, и в этом нет ничего удивительного – дух приключений у представителей этого знака силен, а дальние странствия сулят им много интересного. Активный отдых подарит массу впечатлений, занятия спортом поднимут настроение, а долгие пешие прогулки дадут возможность обдумать события, в последнее время происходившие в жизни.
Вам не придется прикладывать усилий, чтобы найти единомышленников, сегодня ваши идеи наверняка поддержат как близкие люди, так и новые знакомые. Жизненный тонус высок, что сказывается не только на самочувствии, но и на настроении. Возможно новое романтическое увлечение, не ведущее, впрочем, к серьезным отношениям.
Весы
Этот день отлично подходит для небольшой увеселительной поездки на природу. Отдых на свежем воздухе поднимет вам настроение, поможет набраться сил для решения накопившихся проблем. В личной жизни существуют определенные трудности, преодоление которых потребует серьезных усилий. Будьте готовы идти навстречу любимому человеку, не игнорируйте его желаний и ожиданий – награда за этот не слишком утомительный труд будет скорой и щедрой.
Не стоит слишком усердствовать в домашних делах, заниматься утомительной работой. Некоторое снижение жизненного потенциала может стать причиной недомогания, а потому нагрузки нужно сократить.
Скорпион
Скорпионам, несколько уставшим за последнее время от напряженной работы, этот день даст возможность восстановить силы. Сейчас вам хочется просто побездельничать, и, к счастью, ситуация позволяет не проявлять чудес энтузиазма и отложить подвиги до более благоприятного момента. Пока же можно разобраться в своих отношениях с близкими людьми, и решить, можно ли изменить их в лучшую сторону, а главное – понять, насколько вам это действительно нужно.
Вы стремитесь к уединению, но все же не сможете избежать нескольких неожиданных встреч – и, к собственному удивлению, искренне им порадуетесь. Это очень благоприятный день для того, чтобы обсудить с кем-то свои проблемы, рассказать, что у вас на душе.
Стрелец
Жизненный потенциал несколько снижен, а потому вы склонны преувеличивать значение тех проблем, которые стоят перед вами. Не бойтесь преград, стоящих на пути, – уверенность в себе сегодня является необходимым условием их преодоления. Возможны трудности финансового характера, непредвиденные расходы. Советы и рекомендации окружающих вряд ли окажутся полезными, сегодня вам стоит рассчитывать только на собственную интуицию.
Не самый простой день с точки зрения личных отношений. Вы нуждаетесь во внимании и поддержке, но встречаете лишь критику и упреки. Нежелательны поездки, визиты к родственникам лучше отложить. Занятия спортом и активный отдых хорошо скажутся на самочувствии и настроении.
Козерог
Сложный день для общения; чем более близкими являются отношения, тем больше в них возникнет проблем. Вы уверены в себе и не склонны прислушиваться к мнению окружающих, и такое поведение может стать причиной нескольких неприятных ситуаций. Сейчас не время удивлять близких своей оригинальностью, шокировать непредсказуемостью; не бойтесь показаться скучным, сохраняя верность традициям, немного консерватизма вам не повредит.
Финансовое положение меняется к лучшему, вы же распоряжаетесь деньгами поистине безупречно. Сегодня можно побаловать себя, приобрести вещи, которые вам давно нравятся, или потратить некоторую сумму на развлечения. Обязательно предложите любимому человеку составить вам компанию, иначе обида его будет безграничной.
Водолей
День очень необычный – его можно охарактеризовать как «затишье перед бурей», и наделенные острой интуицией Водолеи непременно почувствуют, что ситуация складывается непростая. Тем, кто хочет немедленно достичь цели, пора задуматься о смене тактики, поискать новые пути; не проявляйте настойчивости там, где она не дает результатов. Не оправдаются ожидания, касающиеся финансового положения; вам не удастся избежать довольно серьезных расходов. Родственники могут быть обижены вашей скрытностью, нежеланием рассказывать о своих планах, зато менее близкие люди увидят вас исключительно с лучшей стороны.
Жизненный потенциал снижен, и даже занятия, обычно доставляющие вам массу удовольствия, не принесут радости. Восстанавливайте силы: постарайтесь выспаться, совершить небольшую прогулку, вовремя и правильно питайтесь.
Рыбы
Сложно находить общий язык с теми, кому вы привыкли доверять. Даже самые близкие люди сегодня на удивление щедры на критические замечания, порой весьма обидные и неоднозначные. Если вы рассердитесь, дела пойдут еще хуже – то, что начинается как мелкая ссора, которую можно уладить за минуту, перерастет в настоящий скандал. Проще всего поладить со старшими родственниками, но и их реакция на некоторые ваши высказывания и поступки будет неприятной неожиданностью.
Этот день не подходит для поездок – кроме самых коротких и совершаемых с четко определенной целью. Развлечения, требующие затрат энергии и хорошей физической формы, тоже лучше отложить.