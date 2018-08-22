Николай Басков закрутил роман с ведущей «Дома-2»

Парочка не стесняется своих отношений. Ольга Орлова поделилась с подписчиками видео, запечатлевшим их трапезу с Николаем. Артистка кормит натурального блондина с ложечки и дает себя поцеловать. В подписи она кокетливо намекнула на отношения, написав, что голодного мужчину важно поймать и накормить с любовью. Фолловеры тут же заговорили о романе. По их мнению, Ольга и Николай отлично подходят друг другу.