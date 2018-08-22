Ср, 22.08.2018
Холодный яд: назван вид смертельно опасного мороженого СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Здоровье
Барбос
Ваш дом
Прогноз
  • Limon
  • Звезды
  • Николай Басков закрутил роман с ведущей «Дома-2»

Николай Басков закрутил роман с ведущей «Дома-2»

Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Николай Басков

ФОТО: Scanpix/Sergei Savostyanov/TASS

Фанаты недоумевают: Николай Басков изменил Виктории Лопыревой с Ольгой Орловой, пишет 7d.org.ua.

Парочка не стесняется своих отношений. Ольга Орлова поделилась с подписчиками видео, запечатлевшим их трапезу с Николаем. Артистка кормит натурального блондина с ложечки и дает себя поцеловать. В подписи она кокетливо намекнула на отношения, написав, что голодного мужчину важно поймать и накормить с любовью. Фолловеры тут же заговорили о романе. По их мнению, Ольга и Николай отлично подходят друг другу.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ