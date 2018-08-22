В Мексике приняли любопытный закон о сексе

После вступления закона в силу полицейские лишатся права задерживать и штрафовать эксгибиционистов или людей, которые занимаются сексом в общественных местах, на пустырях, в автомобилях и там, где их могут увидеть посторонние, если такое поведение не вызывает претензий у других.