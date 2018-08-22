Крутой вышел в свет после сообщения о раке

Крутой в последние годы совсем пропал с экранов. В Сети появились слухи о том, что 64-летний музыкант серьезно болен и теперь больше времени проводит в палате, нежели за роялем. А уж после того, как в Сеть просочились снимки, на которых отчетливо видно, что композитор сильно потерял в весе и осунулся, фанаты предположили худшее – тяжелую форму рака.

A post shared by Новости звезд (@celebs_life_media) on Jun 11, 2018 at 4:49am PDT

Масла в огонь подлил Иосиф Кобзон. Эстрадный певец в прямом эфире с уверенностью заявил, что Крутой якобы обратился за помощью в известную столичную клинику, которая специализируется на лечении онкологии.

Композитор сплетни о своем недуге не комментировал. Близкие Крутого сообщили, что он страдает диабетом, поэтому вынужден следовать строгой диете.

После музыкант вновь пропал из поля зрения общественности, поэтому, когда певица Алсу опубликовала совместный снимок с Крутым и певцом Николаем Басковым в своем аккаунте Instagram, фанаты ахнули. Игорь Яковлевич заметно преобразился. Он прибавил в весе, расцвел и выглядит вполне здоровым.

A post shared by ALSOU (@alsou_a) on Aug 21, 2018 at 8:10am PDT