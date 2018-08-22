Кети Топурия опубликовала фото в белом мини-бикини на пляже

Певица продемонстрировала красивую стройную фигурку, раззадорив поклонников, - сообщают argumenti.ru со ссылкой на teleprogramma.pro . На отдыхе модница постоянно меняет купальники. В ее гардеробе и слитный купальник, и мини-бикини разных цветов.

По слухам, у нее роман с рэпером Гуфом. Слухи об отношениях двух музыкантов появились в сети после развода с бизнесменом Львом Гейхманом.