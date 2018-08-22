Кети Топурия опубликовала фото в белом мини-бикини на пляже

22 августа 2018, 15:20
Солистка группы "А-Студио" Кети Топурия порадовала своих поклонников новыми фотография. Артистка сейчас отдыхает на греческом острове Миконос и большую часть дня проводит на пляже. Кети выложила целую серию фотографий в купальниках.
Певица продемонстрировала красивую стройную фигурку, раззадорив поклонников, - сообщают argumenti.ru со ссылкой на teleprogramma.pro. На отдыхе модница постоянно меняет купальники. В ее гардеробе и слитный купальник, и мини-бикини разных цветов.
И все идеально подчеркивают ладную фигуру звезды шоу-бизнеса.
На новых снимках Кети Топурия запечатлена одна.
По слухам, у нее роман с рэпером Гуфом. Слухи об отношениях двух музыкантов появились в сети после развода с бизнесменом Львом Гейхманом.