Ср, 22.08.2018
Галерея и видео: смотри, как гости Weekend прибывали в Пярну СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Здоровье
Барбос
Ваш дом
Прогноз
  • Limon
  • Звезды
  • Кети Топурия опубликовала фото в белом мини-бикини на пляже

Кети Топурия опубликовала фото в белом мини-бикини на пляже

Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Кети Топурия.

ФОТО: Instagram

Солистка группы "А-Студио" Кети Топурия порадовала своих поклонников новыми фотография. Артистка сейчас отдыхает на греческом острове Миконос и большую часть дня проводит на пляже. Кети выложила целую серию фотографий в купальниках.

Певица продемонстрировала красивую стройную фигурку, раззадорив поклонников, - сообщают argumenti.ru со ссылкой на teleprogramma.pro. На отдыхе модница постоянно меняет купальники. В ее гардеробе и слитный купальник, и мини-бикини разных цветов.

И все идеально подчеркивают ладную фигуру звезды шоу-бизнеса.

На новых снимках Кети Топурия запечатлена одна.

По слухам, у нее роман с рэпером Гуфом. Слухи об отношениях двух музыкантов появились в сети после развода с бизнесменом Львом Гейхманом.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ