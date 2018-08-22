Какой ужас! Герой мультсериала «Лентяево» Стефан Карл Стефанссон умер от рака

21 августа исполнитель роли Робби Злобного в детском шоу «Лентяево» Стефан Карл Стефанссон умер в окружении своих родных. На протяжении двух лет исландский актер боролся с раком поджелудочной железы. Артисту было всего 43 года. Поклонники и коллеги не могут поверить в случившееся и приносят его семье свои соболезнования.

Сразу после того, как Стефану поставили страшный диагноз, он приступил к лечению. Был объявлен сбор средств для того, чтобы оплатить актеру расходы на проживание, ведь он больше не мог работать. В итоге поклонники перевели на счет 151 тысячу долларов. Операция и медикаменты, казалось, сделали свое дело – в прошлом году Стефанссон порадовал фанатов сообщениями о том, что тяжелая болезнь отступила. Однако спустя некоторое время он уточнил, что этого оказалось недостаточным для того, чтобы полностью победить недуг. Тем не менее, он отказался от дальнейшей адъювантной терапии.

Последнее время Стефан старался ценить каждое мгновение своей жизни. «Пока тебе не скажут, что ты скоро умрешь, ты не поймешь, как коротка жизнь. Время – самое ценное в жизни, потому что оно никогда не возвращается. И проводите ли вы его в объятиях любимого человека или в одиночестве в тюремной камере, жизнь – это то, что вы делаете. Мечтайте о большем», – заявлял Стефанссон еще в марте.

Стефан прославился своей ролью в детском телешоу «Лентяево». Первая серия ирландско-американского проекта вышла в 2004-м году. Стефанссон сыграл Робби Злобного, который мечтал лишь о том, чтобы дети стали ленивыми, и противился здоровому образу жизни. Сериал сочетает в себе игру настоящих актеров и кукольных персонажей. Всего вышло четыре сезона, а заключительная серия транслировалась в 2014-м году.