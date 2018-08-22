Анна Седокова сделала соблазнительное селфи в нижнем белье

На своей странице в Instagram Седокова разместила селфи в зеркале, на котором она позирует в ярком нижнем белье.

"У нас на вилле все очень старинное. Когда я оказалась тут впервые , хотела сразу переехать.) А потом, за каждой вещью, стала открываться история. Ее удивительный дух и стало очень тепло и удивительно уютно. Вы верите, что зеркала хранят истории и секреты?", – подписала снимок певица.