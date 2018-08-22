Анна Седокова сделала соблазнительное селфи в нижнем белье
22 августа 2018, 14:30
Певица Анна Седокова нередко радует тысячи поклонников своими фото в соцсетях. Звезда позирует на снимках в разных нарядах, купальниках, а также ив вовсе в нижнем белье, пишет Сегодня.
На своей странице в Instagram Седокова разместила селфи в зеркале, на котором она позирует в ярком нижнем белье.
"У нас на вилле все очень старинное. Когда я оказалась тут впервые , хотела сразу переехать.) А потом, за каждой вещью, стала открываться история. Ее удивительный дух и стало очень тепло и удивительно уютно. Вы верите, что зеркала хранят истории и секреты?", – подписала снимок певица.