Ср, 22.08.2018
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Анна Седокова сделала соблазнительное селфи в нижнем белье

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Анна Седокова

ФОТО: Скриншот с Instagram

Певица Анна Седокова нередко радует тысячи поклонников своими фото в соцсетях. Звезда позирует на снимках в разных нарядах, купальниках, а также ив вовсе в нижнем белье, пишет Сегодня.

На своей странице в Instagram Седокова разместила селфи в зеркале, на котором она позирует в ярком нижнем белье.

"У нас на вилле все очень старинное. Когда я оказалась тут впервые , хотела сразу переехать.) А потом, за каждой вещью, стала открываться история. Ее удивительный дух и стало очень тепло и удивительно уютно. Вы верите, что зеркала хранят истории и секреты?", – подписала снимок певица.

 

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