Есть еще порох! 81-летний Кончаловский показал страсть к Высоцкой на публике

Режиссер и его родные провели праздничный день на открытом воздухе. Знаменитое семейство гуляло по окрестностям, посещало спортивные мероприятия и много фотографировалось.

Высоцкая опубликовала в своем Instagram несколько кадров с этой праздничной прогулки. На них Кончаловский беззастенчиво демонстрирует страсть к своей супруге. Мэтр не выпускает свою возлюбленную из объятий и одаривает поцелуями.