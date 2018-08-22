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  • Есть еще порох! 81-летний Кончаловский показал страсть к Высоцкой на публике

Есть еще порох! 81-летний Кончаловский показал страсть к Высоцкой на публике ФОТО

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Кончаловский и Высоцкая

ФОТО: imago/Spöttel Picture/Scanpix

Режиссер Андрей Кончаловский отпраздновал 81-ю годовщину во Франции. Компанию мэтру составила супруга, телеведущая Юлия Высоцкая, и младший брат, кинематографист Никита Михалков.

Режиссер и его родные провели праздничный день на открытом воздухе. Знаменитое семейство гуляло по окрестностям, посещало спортивные мероприятия и много фотографировалось.

Высоцкая опубликовала в своем Instagram несколько кадров с этой праздничной прогулки. На них Кончаловский беззастенчиво демонстрирует страсть к своей супруге. Мэтр не выпускает свою возлюбленную из объятий и одаривает поцелуями.

Пользователей Сети восхитила царящая идиллия в семье Кончаловского. 

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