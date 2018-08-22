Над встречей кронпринцессы Швеции с президентом Эстонии потешаются британские СМИ

На прошлой неделе кронпринцесса Виктория и принц Даниэль посетили Эстонию. В ходе различных мероприятий гости отправились и на остров Найссаар. Фотографии из этой поездки привлекли внимание известного британского таблоида.
Издание Daily Mail подробно осветило приезд кронпринцессы Швеции в Эстонию. Особое внимание журналисты уделили морской прогулке на остров Найссаар. Издание сообщает, что 41-летняя кронпринцесса Швеции Виктория и президент Эстонии Керсти Кальюлайд отправились на остров на корабле морского флота Wambola. Правда, в результате поездки обе дамы до нитки промокли.
Кроме курьезных кадров с морской прогулки, британские журналисты высоко оценили платье кронпринцессы, выполненное в цветах эстонского триколора.
Более подробный фоторепортаж о том, как кронпринцесса Виктория и президент Кальюлайд пытаются защитить себя от суровых волн Балтийского моря, смотрите ЗДЕСЬ!