Над встречей кронпринцессы Швеции с президентом Эстонии потешаются британские СМИ

Издание Daily Mail подробно осветило приезд кронпринцессы Швеции в Эстонию. Особое внимание журналисты уделили морской прогулке на остров Найссаар. Издание сообщает, что 41-летняя кронпринцесса Швеции Виктория и президент Эстонии Керсти Кальюлайд отправились на остров на корабле морского флота Wambola. Правда, в результате поездки обе дамы до нитки промокли.

Кроме курьезных кадров с морской прогулки, британские журналисты высоко оценили платье кронпринцессы, выполненное в цветах эстонского триколора.

ФОТО: Ints Kalnins / Reuters