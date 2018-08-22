Ср, 22.08.2018
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Муж Леры Кудрявцевой прервал молчание после рождения дочери Смотрите фото!

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Лера Кудрявцева.

ФОТО: Скриншот с Instagram

Телеведущая Лера Кудрявцева и хоккеист Игорь Макаров с головой окунулись в заботу о новорожденной дочери. Новоиспеченные родители даже перестали обновлять свои аккаунты в соцсетях, так много на них свалилось. Однако сегодня спортсмен впервые за долгое время опубликовал пост в своем микроблоге.

Очнувшись от нескончаемых хлопот с младенцем, Макаров выложил трогательную фотографию, на которой запечатлена большая мужская рука и лежащая в ней крохотная ручка младенца. «Любовь моя», — заявил в комментариях спортсмен.

Поклонники пары были растроганы признанием звезды. В комментариях многие еще раз поздравили Игоря и Леру с пополнением и пожелали маленькой Марии счастья и здоровья.

Добавим, что на днях Лера вместе с дочерью покинула больничные стены. Кудрявцева и ее супруг уже приняли в своем доме первых гостей. Одним из первых звездное семейство посетил продюсер Андрей Разыграев. Друг знаменитостей пришел не с пустыми руками: он привез комплект детской посуды и одежду для крещения.

Отметим, что Лера не планирует засиживаться в декретном отпуске. В ближайшее время она вернется к съемкам, а за девочкой будет присматривать няня-филиппинка.

A post shared by IM82 (@igor_makarov82) on

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