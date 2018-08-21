Красотка дня: участница украинского конкурса красоты Анна Данченко

“Увлекаюсь поэзией, пишу стихотворения. Моя работа - мое хобби“, - пишет о себе девушка. Она студентка Харьковского Национального Юридического Университета имени Ярослава Мудрого, 5 лет профессионально занимается моделингом, как в Украине, так и за ее приделами. Ведет активную социальную деятельность, но какую именно не уточняет, пишет Mport.ua.