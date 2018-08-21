Красотка дня: участница украинского конкурса красоты Анна Данченко
21 августа 2018, 19:27
В Instagram на Анну подписаны 12 тысяч человек.
“Увлекаюсь поэзией, пишу стихотворения. Моя работа - мое хобби“, - пишет о себе девушка. Она студентка Харьковского Национального Юридического Университета имени Ярослава Мудрого, 5 лет профессионально занимается моделингом, как в Украине, так и за ее приделами. Ведет активную социальную деятельность, но какую именно не уточняет, пишет Mport.ua.
К сожалению, на просторах интернета не удалось обнаружить стихов подписанных Аней. Возможно, красотка пишет под псевдонимом, но нам он не известен. Часто снимки в соцсетях сопровождаются философскими размышлениями в прозе.
В профиле Анны Данченко много фотографий роскошных апартаментов.
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