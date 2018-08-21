Розовое мини в перьях подчеркнуло реальный возраст Дженнифер Лопес

49-летняя Дженнифер Лопес и 43-летний Алекс Родригез нашли друг друга — оба без ума от дизайнерских вещей. Практически каждый выход звездной пары можно сравнить с появлением Джеймса Бонда и его девушки: он — в идеально сидящем костюме и черных солнцезащитных очках, она — в эффектном платье, красивых туфлях и обязательно с дорогой сумкой.

Именно в таком виде папарацци поймали их на одной из улиц Нью-Йорка. Певица была одета в нежно-розовое платье Valentino и блестящие босоножки Gucci, красиво подчеркивающие ее изящные ноги. Образ завершила миниатюрная сумка Peekaboo от Fendi. Вопрос у нас лишь один — что это за грустное поредевшее оперение на юбке? А вкупе с рюшами на вороте и рукавах платье выглядит так, будто одолжено в театральной мастерской, а не куплено в бутике за $5 500 (около 4 700 евро). Про девчачий розовый цвет и подростковую длину вообще молчим.