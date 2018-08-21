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«Вздымающаяся грудь»: Пелагея удивила своим видом на съемках шоу «Голос 60+»

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Пелагея

ФОТО: Кадр из "Голос"

Стали известны детали проекта «Голос. 60+». Главное его отличие от предыдущих сезонов шоу – нестандартность и новый формат.

Четвертого наставника проекта, 76-летнего Льва Лещенко по имени-отчеству на шоу зовет только Пелагея. Обычное обращение – Валерьяныч. Но оно звучит не фамильярно, а по-семейному, как к родному деду.

Отмечается, что певица заметно похорошела и «местами» изменилась. «Выражение «вздымающаяся грудь» то и дело приходит на ум», – передает Teleprogramma.pro со съемок «Голос. 60+». Складывается ощущение, что новый проект может стать даже интереснее других своих версий.

 

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После вынесения вердикта наставники приступают к обсуждению, усевшись поудобнее в новые кресла. Изменились и кнопки: грибообразные красные пуговицы заменили на широкие диски.

После каждого номера наставники встают, аплодируют кандидату и выводят со сцены буквально под руки, тепло обнимая. Все происходит легко, деликатно и интеллигентно. Шоу «Голос. 60+» будет состоять из пяти выпусков и выйдет в эфир Первого канала в новом телесезоне.

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