«Вздымающаяся грудь»: Пелагея удивила своим видом на съемках шоу «Голос 60+»

Четвертого наставника проекта, 76-летнего Льва Лещенко по имени-отчеству на шоу зовет только Пелагея. Обычное обращение – Валерьяныч. Но оно звучит не фамильярно, а по-семейному, как к родному деду.

Отмечается, что певица заметно похорошела и «местами» изменилась. «Выражение «вздымающаяся грудь» то и дело приходит на ум», – передает Teleprogramma.pro со съемок «Голос. 60+». Складывается ощущение, что новый проект может стать даже интереснее других своих версий.

A post shared by #Голос (@voice1tv) on Aug 14, 2018 at 4:18am PDT

После вынесения вердикта наставники приступают к обсуждению, усевшись поудобнее в новые кресла. Изменились и кнопки: грибообразные красные пуговицы заменили на широкие диски.