«Руки-базуки» выложил интимное видео с экс-участницей «Дома-2»

Кирилл Терёшин, более известный как "синтоловый качок" и "Руки-базуки", опубликовал на своей странице в "Инстаграме" видео, где занимается петтингом с бывшей участницей "Дома-2", фотомоделью Олесей Малибу.

— Бывают моменты, когда я даже отказываю девушкам в сексе, так как мне многие девушки не по статусу, мне стыдно просто будет, девушка должна быть красивая, с сиськами, попой и с характером, — подписал он ролик.

Голос за кадром предлагает сводить Кирилла в стриптиз-клуб. Олеся же смеётся и говорит, что у неё "петтинг на базуке". При этом девушка отметила, что секс у них будет только после свадьбы.

Ранее Лайф сообщал, что Терёшин и Малибу решили пожениться. Модель заявила, что "Руки-базуки" пообещал ей купить кольцо с бриллиантом и 101 красную розу.