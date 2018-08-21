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  • «Руки-базуки» выложил интимное видео с экс-участницей «Дома-2»

«Руки-базуки» выложил интимное видео с экс-участницей «Дома-2»

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Олеся Малибу

ФОТО: Скриншот Instagram

На кадрах пара занимается петтингом. Кирилл Терёшин заявил, что Олеся — его "девушка номер один", пишет Лайф.

Кирилл Терёшин, более известный как "синтоловый качок" и "Руки-базуки", опубликовал на своей странице в "Инстаграме" видео, где занимается петтингом с бывшей участницей "Дома-2", фотомоделью Олесей Малибу.

— Бывают моменты, когда я даже отказываю девушкам в сексе, так как мне многие девушки не по статусу, мне стыдно просто будет, девушка должна быть красивая, с сиськами, попой и с характером, — подписал он ролик.

Голос за кадром предлагает сводить Кирилла в стриптиз-клуб. Олеся же смеётся и говорит, что у неё "петтинг на базуке". При этом девушка отметила, что секс у них будет только после свадьбы.

Ранее Лайф сообщал, что Терёшин и Малибу решили пожениться. Модель заявила, что "Руки-базуки" пообещал ей купить кольцо с бриллиантом и 101 красную розу.

Пара даже выкладывала фото, где Малибу была в свадебном платье. Подписчики считают всё это шуткой и пиаром, но предупреждают модель, что "синтоловый качок" ей не пара.

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