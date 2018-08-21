Звезда шоу «Холостяк» потеряла дочь

Участница популярных телепроектов "Холостяк" и "Танцы" Елена Головань внезапно разоткровенничалась с поклонниками. Модель рассказала, что у нее отобрали дочь, пишут Дни.ру.
По словам Елены, ребенка у нее отнял бывший гражданский муж. Между влюбленными произошел серьезный конфликт, в результате которого Головань потеряла возможность воспитывать дочку.
Модель долгое время скрывала наличие ребенка, никогда не выкладывала снимки дочери в соцсети. Эта тема для Елены очень болезненна, поэтому комментировать ее она не любит.
"У меня есть дочь, которая осталась с первым гражданским мужем. Ее зовут Настя. Он просто отобрал ее у меня и все. Да, я серьезно. Я, что, должна кричать об этом? Не хочу говорить на эту тему", – рассказала Елена во время прямого эфира в Instagram.
Напомним, Елена Головань запомнилась зрителям еще со второго сезона проекта "Танцы", а позже и своим участие в шоу "Холостяк" с Егором Кридом. Правда, до финала ей дойти не удалось.
Отметим, что после завершения программы многие "невесты" Крида обрели популярность в Сети – стали востребованными Instagram-моделями. Из-за возросшей популярности всплыли пикантные подробности их личной жизни.
Недавно стало известно, что еще одна участница "Холостяка", секс-коуч Елена Рыдкина после шоу сменила сексуальную ориентацию. Сейчас она встречается с девушкой. "Такое трепетное и нежное чувство: из-за того, что все эти годы я строила отношения только с мужчинами, с женщиной я себя чувствую в этих сферах где-то в районе 15–16 лет, – откровенничает 26-летняя Елена. – Так много осторожности, внимания к процессу, деликатности. Даже робости!" – призналась Рыдкина в интервью.