Звезда шоу «Холостяк» потеряла дочь

A post shared by Elena Golovan🔝 (@golovan_lena) on Jun 1, 2017 at 5:54am PDT

По словам Елены, ребенка у нее отнял бывший гражданский муж. Между влюбленными произошел серьезный конфликт, в результате которого Головань потеряла возможность воспитывать дочку.

Модель долгое время скрывала наличие ребенка, никогда не выкладывала снимки дочери в соцсети. Эта тема для Елены очень болезненна, поэтому комментировать ее она не любит.

"У меня есть дочь, которая осталась с первым гражданским мужем. Ее зовут Настя. Он просто отобрал ее у меня и все. Да, я серьезно. Я, что, должна кричать об этом? Не хочу говорить на эту тему", – рассказала Елена во время прямого эфира в Instagram.

A post shared by Elena Golovan🔝 (@golovan_lena) on Mar 21, 2018 at 10:36am PDT

Напомним, Елена Головань запомнилась зрителям еще со второго сезона проекта "Танцы", а позже и своим участие в шоу "Холостяк" с Егором Кридом. Правда, до финала ей дойти не удалось.

Отметим, что после завершения программы многие "невесты" Крида обрели популярность в Сети – стали востребованными Instagram-моделями. Из-за возросшей популярности всплыли пикантные подробности их личной жизни.