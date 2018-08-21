Смотрите: сексуальная Пугачева в гольфах и мини-шортах произвела фурор в Прибалтике

В конце августа 2017-го артистка впервые дала концерт в легендарном зале "Дзинтари". Успех был столь громкий, что было решено приехать в Юрмалу через год. И снова не просто аншлаг, а даже проходы заняты фанатами. А из VIP-зоны за происходящим на сцене наблюдала сама Пугачева.

"В зале находится человек, перед которым мы, артисты, всегда как на экзамене. Я даже боюсь смотреть в ее сторону. Это великая и неподражаемая Алла Борисовна!" – представила в середине концерта Лобода почетную гостью. Зал взорвался аплодисментами.

A post shared by LOBODA❤️ (@lobodaofficial) on Aug 20, 2018 at 11:26pm PDT

Примадонна обожает талантливых людей и подчеркивает: им надо помогать, а вот бездарность сама себе пробьет дорогу. Артистов, к которым Примадонна приходила на концерты, можно перечесть по пальцам – Филипп Киркоров, Дима Билан, Лолита. Вот, пожалуй, и все.

Судя по реакции, концерт Лободы Пугачевой понравился – она хлопала и подпевала бронебойным хитам. Алла Борисовна была удивлена и явно довольна тем, что на сцену выходит столь талантливая молодежь. Значит, у эстрады есть будущее. После концерта она пришла в гримерку Лободы – чтобы лично выразить восхищение и поблагодарить.