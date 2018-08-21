Львов ждет непростой день: гороскоп на 21 августа

Стрелец

Этот день подходит для общения с близкими, встреч с родственниками, семейных праздников. Прислушайтесь к своей интуиции – она подскажет, какие именно занятия подарят радость и поднимут настроение. Однако следует помнить, что ваш жизненный потенциал несколько снижен, возможно переутомление, не исключена и повышенная раздражительность. А потому чувство меры не должно вам изменить.

Возможны проблемы на работе, резкое ухудшение отношений с коллегами, споры с начальством. Старайтесь держаться в стороне от чужих интриг и помните о том, что конфликт – это способ не решения существующих проблем, а создания новых. Не стоит в этот день принимать решения о покупках, тратить большие суммы.

Козерог

Не стоит планировать на этот день ни серьезных дел, ни важных встреч. Решением финансовых вопросов также заниматься не нужно – вероятность потерь и неоправданных расходов очень велика. Возможны трудности в общении с малознакомыми людьми, появление в вашем окружении неприятных субъектов, с которыми все же придется иметь дело. Романтическое увлечение также не исключено, но вряд ли оно принесет вам счастье.

Хорошо складываются отношения с родственниками, у вас не возникнет претензий друг к другу, не появится желания критиковать и выяснять отношения. Восстановить силы поможет отдых на природе, пойдет на пользу и небольшая экскурсионная поездка. Вы легко усваиваете новые знания, которые позже окажутся весьма полезными.

Водолей

Некоторые затруднения в делах могут вас озадачить и даже расстроить, но в растерянности и унынии вы будете пребывать недолго – вскоре появятся новые идеи, требующие немедленного воплощения в жизнь. Торопиться не стоит; не предпринимайте решительных действий, не заручившись поддержкой влиятельных людей или хотя бы не поинтересовавшись их мнением. Велика тяга к рискованным мероприятиям, участию в сомнительных проектах; помните, что звезды сегодня проявляют к вам лишь весьма умеренную благосклонность.

Несколько лучше обстоит ситуация в личной жизни. Вы принимаете как раз те решения, которые необходимы для улучшения отношений с близкими. Не выбирайте легких путей; бороться придется скорее с собственными слабостями, чем с какими-то негативными внешними влияниями.

Рыбы

Быть терпеливым и трудиться до седьмого пота – возможно, не самая заманчивая перспектива, но выбор невелик. Сейчас вы просто не можете позволить себе плыть по течению, слепо доверившись судьбе; фактически, именно сегодня вы занимаетесь строительством собственного счастливого будущего – а данный этап всегда требует существенных трудозатрат. В романтических отношениях лишь на благотворное влияние звезд тоже рассчитывать не приходится: все зависит от вас, умение вовремя признать свои ошибки и скорректировать собственное поведение дорогого стоит.