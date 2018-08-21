Чуть-чуть до Эстонии не доехала: LOBODA устроила в Юрмале грандиозное шоу, была даже Пугачева! (ГАЛЕРЕЯ)
21 августа 2018, 8:15
20 августа 2018 года в концертном зале «Дзинтари» прошел сольный концерт одной из самых эффектных и сексуальных украинских певиц - Светланы Лободы. Судя по всему, концертная деятельность артистки ничуть не мешает материнству, актриса практически сразу же после родов вернулась на сцену.
Исполнительница вместе со своей командой превзошла все самые смелые ожидания, показав качественное и многогранное шоу мирового уровня.
Папарацци даже сфотографировали Аллу Пугачеву, сидевшую в ресторане перед выступлением. Скорее всего, певица пришла послушать живое выступление Лободы.
Смотрите яркую галерею!