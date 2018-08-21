Чуть-чуть до Эстонии не доехала: LOBODA устроила в Юрмале грандиозное шоу, была даже Пугачева! (ГАЛЕРЕЯ)

20 августа 2018 года в концертном зале «Дзинтари» прошел сольный концерт одной из самых эффектных и сексуальных украинских певиц - Светланы Лободы. Судя по всему, концертная деятельность артистки ничуть не мешает материнству, актриса практически сразу же после родов вернулась на сцену.