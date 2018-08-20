Любой каприз за ваши деньги: частная авиакомпания рассказала о самых безумных просьбах клиентов

Одного частного самолета все же бывает мало. Так, клиент заказал один Bombardier Global 6000 для себя, второй - для багажа. А семья из 36 человек, решившая провести выходные в Диснейуорлде в штате Флорида, заказала 4 самолета и 9 команд бортпроводников, которые еще и салоны украсили в стиле Диснея.

Были и одержимые соцсетями: для снимка пассажира на фоне самолета, пилоту пришлось лечь на асфальт и поработать в качестве фотографа.

Есть и те, кто не требует слишком многого. Например, скачать новый сезон сериала или купить несколько коробок печенья.

Без романтики тоже не обходится. Так, мужчина заказал музыку, цветы, шампанское и сделал предложение возлюбленной во время полета. А еще он запретил экипажу рассказывать девушке, куда они летят. Другая пара вместе с гостями 6 часов наслаждались спа-процедурами, вином и выступлением известного оперного певца, приземлились они, кстати, в том же аэропорту, из которого совершали вылет.

Еще одним запоминающимся клиентом был мужчина, праздновавший свое 50-летие на борту. Поскольку он не представлял праздника без торта со свечками, а открытый огонь запрещен в самолете, ему пришлось взять с собой пожарного.

Один клиент, летевший со своей собакой из Европы в Америку, попросил на полпути совершить посадку, чтобы питомец мог побегать и подышать свежим воздухом. В другой раз пилоту пришлось проложить "более живописный маршрут", чтобы пассажиру открывался красивый вид из иллюминатора.

Была еще история про кейтеринг для попугая, которого потчевали во время полета изысканными сэндвичами, свежими фруктами и овощами.